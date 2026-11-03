Medio Ambiente somete a información pública los planes zonales de calidad del aire en CyL

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Política Ambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha sometido al trámite de información pública, por un plazo de treinta días, el borrador de los planes zonales de mejora de la calidad del aire por ozono troposférico en Castilla y León.

Según recoge la resolución del organismo autonómico publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), esta medida responde al mandato establecido en la Estrategia para la mejora de la calidad del aire en Castilla y León 2020-2030, "con el fin de favorecer la máxima participación de la sociedad en su conjunto conforme a la legislación en materia ambiental".

El periodo de alegaciones ha comenzado a contar a partir del día siguiente al de la publicación del texto en la plataforma de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, lugar donde el documento puede ser consultado de manera íntegra.

Las observaciones y consideraciones dirigidas a la Dirección General de Política Ambiental pueden presentarse de forma electrónica a través de la sede de Administración Electrónica del Gobierno regional o en cualquiera de los lugares previstos para el procedimiento administrativo común.