Medio centenar de familias participará en Burgos en un programa de piloto de hábitos domésticos sobre residuos

El concejal de Medio Ambiente de Burgos, Carlos Niño, junto a Virginia Fuentes y Beatriz Quintana, responsables del programa. - EUROPA PRESS

BURGOS 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Oxígeno, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, ha puesto en marcha 'Hogares Circulares', un proyecto piloto de transformación de hábitos domésticos que busca reducir entre un 15 y un 20 por ciento "los residuos generados en las casas burgalesas", según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño.

La iniciativa, que se centrará inicialmente "en la barriada de San Juan Bautista", aunque está "abierta a toda la ciudad", pretende formar a 50 familias para convertirlas en "referentes de sostenibilidad y consumo responsable".

Durante la presentación del programa, las responsables del programa, Virginia Fuentes y Beatriz Quintana, han destacado que no se trata de "una campaña más", sino de un proceso real de cambio con objetivos "concretos y ambiciosos" y buscan conseguir una "reducción real de los residuos" mediante actuaciones directamente sobre el "origen del problema".

Fuentes ha subrayado que el proyecto busca "mejorar la separación de la materia orgánica y fomentar hábitos duraderos", como la reducción del desperdicio alimentario y la eliminación de plásticos de un solo uso.

Una de las claves de 'Hogares Circulares' es su capacidad para generar "datos medibles", ha precisado Quintana porque solo midiendo pueden "evaluar, mejorar y, sobre todo, replicar" después aquellas acciones que realmente funcionen.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Para ello, se realizará un "autodiagnóstico inicial en cada hogar", cuantificando el volumen de residuos generado semanalmente para compararlo con los resultados obtenidos tras el proceso de formación.

El programa se estructura en cuatro fases, la primera de ellas la de captación de familias, que ya está abierta a través de la Fundación Oxígeno.

La formación consistirá en cuatro sesiones presenciales que se celebrarán los miércoles 15 y 29 de abril, y el 13 y 29 de mayo en la sede de la Fundación Lesmes. Estas sesiones, de una hora y media de duración, se complementarán con un acompañamiento online para resolver dudas y ofrecer consejos personalizados durante todo el proceso.

Los contenidos del programa no solo se centran en el medio ambiente, sino también en el beneficio directo para las familias, han apuntado sus responsables.