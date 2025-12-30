Medio millar de personas participa en la cabalgata de Reyes Magos de Valladolid con guiños a la historia de la ciudad

Archivo - Cabalgata de los Reyes Magos en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Valladolid recibirá a Sus Majestades de Oriente este lunes 5 de enero con un desfile "de marcada temática navideña y con numerosos guiños a la capital" del Pisuerga que conmemoran dos aniversarios relevantes para la historia de la ciudad: "el bicentenario del cuerpo de Policía Municipal y los 75 años de la llegada de la factoría Renault".

Un total de 508 personas formarán parte de la comitiva real, organizadas en torno a ocho carrozas y diferentes espectáculos itinerantes que partirán a las 18.30 horas del paseo de los Filipinos y recorrerán el paseo de Zorrilla, la calle de San Ildefonso, el paseo de Isabel La Católica, la plaza del Poniente, la plaza del Ochavo, las calles Lonja, Quiñones y Ferrari y la Plaza Mayor, donde realizarán su ofrenda en el belén. Antes de retirarse para preparar los regalos que repartirán en esta mágica noche, Melchor, Gaspar y Baltasar se despedirán desde el balcón de la Casa Consistorial.

Abrirá la cabalgata el cuerpo de la Policía Municipal de Valladolid, que en enero de 2026 conmemora los 200 años de su fundación. Para celebrar la efeméride, una nutrida representación de agentes encabezará el desfile que acompaña a los Reyes Magos de Oriente en su llegada a la ciudad, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Le seguirá un "espectacular" pavo real de gran tamaño realizado con globos que, acompañado por otros más pequeños y junto a la estrella que guía a la comitiva real, recuerdan a uno de los jardines "más queridos" por vecinos y visitantes: el Campo Grande. Todas estas figuras han sido creadas por la compañía Globoescultura.

El desfile continuará con el acompañamiento de hadas luminosas que acercarán a los espectadores a un mundo mágico y poético. Estos seres etéreos darán paso a un vistoso carruaje de caballos conducido por 16 niños, al que acompañarán varios vehículos de Renault, que este 2026 conmemora el 75 aniversario de la creación de la fábrica de automóviles Fasa en Valladolid.

Los motivos navideños continuarán como protagonistas del desfile con una referencia clara a la nieve que, a través de las siguientes carrozas, cubrirá las calles vallisoletanas como un ligero manto invernal.

Así, la compañía francesa Friends representará unos "grandes copos de nieve" que darán paso a la cuarta carroza, una barcaza llena de pequeños marineros que será seguida por una familia de cisnes realizados con globos, obra de Globoescultura que hace un nuevo guiño a los habitantes del Campo Grande.

Darán paso a la carroza que, con unas enormes campanas y un emisario real, anuncia la esperada e inminente llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Detrás de este emisario desfilará la compañía belga Theater Tol con sus encantadores objetos en bicicleta, elegantes bailarines y apariciones blancas que seguirán 'cubriendo de nieve' las calles y acercando al público a un estado de ensueño.

La dulzura propia de estas fechas estará también presente en la cabalgata. Tras los patinadores habrá dulces: tradicionales bastones de azúcar, suculentas piruletas y espirales gigantes que colgarán de las ramas de un abeto brillante como un remolino de rojo y blanco.

Las esperadas carrozas de los Reyes Magos estarán acompañadas por los tamborileros de las compañías Moz Drums y Friends y los elegantes y etéreos seres que desplegarán sus enormes alas frente a sus majestades de Oriente.

Asociaciones, colegios, compañías vallisoletanas acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido por la ciudad. Así, un total de 75 niños de los centros de educación infantil y primaria de El Peral, CCV Maristas e Isabel la Católica, coordinados por la compañía Fresas con Nata, se convertirán en pequeños copos de nieve para la ocasión.

La Escuela Municipal de Música de Valladolid esperará al cortejo real en la calle Ferrari para anticipar su llegada a la Plaza Mayor. Durante el recorrido, miembros de la asociación Valladolid Patina repartirán 2000 kilos de caramelos sin gluten.

En la cabalgata participarán, también, 70 niños de los centros educativos Federico García Lorca, Vicente Aleixandre y San José; de la ONCE y familiares de trabajadores de la factoría Renault -patrocinadora del evento- y de la Policía Municipal.