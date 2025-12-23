Medio millón para sufragar las acciones del proyecto 'Atrapadas' contra la trata y explotación sexual

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha aprobado hoy, durante la reunión del Consejo de Gobierno, la concesión de subvenciones directas a diversas entidades del Tercer Sector para continuar implementando el proyecto 'Atrapadas' durante 2026, una iniciativa centrada en la atención integral de mujeres víctimas de la explotación sexual, como la prostitución o la trata.

La cuantía asciende a los 500.000 euros, mediante los que se sufragará la actividad de la organización encargada de la Asociación de Ayuda al Drogodependiente -ACLAD-, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida -APRAMP-, Comunidad Adoratrices Burgos, Cáritas Diocesana de Astorga y Congregación Hermanas Oblatas Centro Albor, integrantes todas ellas de la Red de Entidades de Prostitución y Trata de Castilla y León, señala la Junta a través de un comunicado.

Las actuaciones que se llevan a cabo a través de este proyecto son, en primer lugar, la aproximación a estos entornos para la detección de casos, para después derivarlos a la red de atención integral.

El trabajo con estas personas abarca varios flancos: desde hacer frente a sus necesidades básicas -alimentación, vivienda- hasta el apoyo, en aquellas situaciones que sea necesario, de su regularización administrativa, pasando por la intervención psicosocial o la orientación laboral, para que puedan finalmente desarrollarse de manera independiente. Para ello, también se cuenta con los recursos destinados a las mujeres víctimas de la violencia machista en la Comunidad.