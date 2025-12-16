El mediometraje de terror Septeno, rodado en la Sierra de Francia, se estrenará el jueves en Vialia

El diputado Ángel Peralvo (c), junto al director de la obra, Óscar Pérez (segundo por la izda) y algunos actores. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Educación y Patrimonio Documental, Ángel Peralvo, ha presentado este martes el mediometraje 'Septeno', dirigido por el salmantino Óscar Pérez y grabado en las localidades salmantinas de Miranda del Castañar y La Alberca durante el mes de febrero

"Es un orgullo que jóvenes creadores como Óscar piensen en nuestra provincia para sus trabajos", ha subrayado Peralvo durante la presentación y visionado del trailer del mediometraje que se estrenará en los cines de Vialia este jueves, 18 de diciembre.

El trabajo con una duración de 43 minutos será distribuido por diferentes festivales y salas de cine, así como plataformas, ha explicado Pérez que ha explicado que el mediometraje pertenece al género de terror y drama familiar y se adentra en una historia que ha tenido lugar en los pueblos salmantinos que la ambientan durante el año 1961.

Por su parte, Peralvo ha destacado la "cultura de calidad" que se hace desde el mundo rural "con una mirada contemporánea respetuosa con la tradición" y ha subrayado la importancia del cine "para generar actividad económica y visibilidad en nuestros pueblos".

El diputado ha asegurado que la Institución intenta generar un entorno en el que proyectos culturales como el presentado hoy no sean una excepción, para lo que han aportado 3.000 euros como subvención a este trabajo cinematográfico.

Óscar Pérez ha aprovechado esta presentación para trasladar su agradecimiento a los habitantes de las localidades de la Sierra de Francia ya que "los pueblos se han volcado en apoyar el proyecto durante los 12 días que rodamos". De hecho, Pérez ha recordado que los vecinos de estos pueblos "salen haciendo de extras al principio en las escenas del pueblo, e incluso los animales del pueblo que salen también nos los prestaron ellos".