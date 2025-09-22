Medios terrestres y aéreos trabajan en un incendio en Navalperal de Pinares (Ávila)

Imagen de los focos del incendio en Navalperal de Pinares. - JCYL

ÁVILA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo formado por cerca de una quincena de medios, tanto terrestres como aéreos, trabajan a esta hora en un incendio declarado en el término municipal de Navalperal de Pinares (Ávila), dentro de la comarca de Hoyo de Pinares.

Las llamas se han originado a las 17.25 horas, según refleja la Junta en sus redes sociales y de las que se hace eco Europa Press, en "varios focos" a lo largo de una carretera, por lo que se investigan las causas.

En cuanto a los medios desplegados, se encuentran dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas y tres brigadas helitransportadas, además de cuatro medios aéreos.

De momento, el incendio se encuentra en Índice de Gravedad Potencial 0.