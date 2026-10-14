La mejora de las enseñanzas artísticas concentra 8 de los 11,9 millones de presupuesto de Fundación Universidades

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) contará con un presupuesto de 11, 9 millones de euros y destinará la mayor partida, 8 millones, a la mejora del sistema educativo en el ámbito de las Enseñanzas Artísticas.

Así se ha consignado en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2027, en el que se plantea que el Fuescyl distribuya la mencionada cantidad en base a objetivos como contribuir a la transferencia de conocimiento, promover la investigación, difundir el sistema educativo, fomentar la integración de alumnos en el sistema universitario, mjorar la calidad de las enseñanzas artísticas y optimizar la estructura operativa de la entidad.

La mayor parte del presupuesto se lo lleva el objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo en el ámbito de enseñanzas artísticas, con 8.043.954 euros, con 682.063 destinados a proyectos de inversión y 7.361.891 a otras actuaciones.

En cuanto a proyectos de inversión en este ámbito, destacan 662.263 asignados para cubrir la cesión de uso de espacios por parte de la Consejería de Educación, mientras el resto responde a inversiones en las instalaciones de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ubicado en Valladolid, la de Ana Laguna en Burgos y las instalaciones de la Escuela Superior de Arte Dramático (EsadCyL).

Respecto a los 7 millones para otras actuaciones, se destinan principalmente al mantenimiento de instalaciones, a la promoción de talleres, difusión de trabajos o cobertura de personal. Así, resaltan 1,9 milñlones de euros para cubrir el personal de la Escuela de Danza en Valladolid, 1,7 para lo mismo en la de Burgos y 1,6 para los de la EsadCyL.

Por otro lado, la Fundación ha consignado 1,6 millones para optimizar su estructura operativa, un apartado en el que se prevé dirigir 794.269 erusoa al coste de personas y gastos de la institución, y 852.586 a la cesión de uso de las oficinas centrales en el Edificio Emilio Alarcos y el Centro Cultural Miguel Delibes.

La promoción y difusión del sistema educativo de la Comunidad es el tercer objetivo con mayor presupuesto, con 1,2 millones de euros, mientras al objetivo de contribuir a la transferencia del conocimiento se destinarán 532.237 euros.

En concreto, se prevé actuar en la coordinación del Plan de Transferencia del Conocimientos Universidad-Empresa (TCUE) con la participación en foros y congresos y en proyectos europeos.

La interlocución entre Administración autonómico y el Sistema Universitario recibirá, por su parte, 373.281 euros, un ámbito en el que destaca la inversión de 369.081 euros en la actualización y modificación de instrumentos de gestión homogéneros, así como de sistemas de administración electrónica, con las universidades públicas de la Comunidad.

En este contexto, se llevará a cabo en 2027 un estudio para evaluar un nuevo modelo de financiación plurianual de las instituciones públicas de Castilla y León.

La Junta considera que el horizonte temporal de 2027 permitirá avanzar en la definición de este marco plurianual, para lo que será necesario abordar el debate y la validación del modelo con los equipos rectorales y demás agentes implicados, constituir grupos de trabajo, elaborar los acuerdos correspondientes, formalizar su implantación y desarrollar los mecanismos de seguimiento y evaluación. La complejidad técnica y organizativa de estas actuaciones hará recomendable la contratación de una asistencia técnica especializada que apoye la coordinación y ejecución del proyecto.