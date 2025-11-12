Las 'Meninas 2025' distinguen a la Fundación Intras por sus 30 años de acompañamiento y atención integral a las mujeres

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha anunciado este miércoles los reconocimientos de estos galardones - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las 'Meninas 2025', unos galardones concedidos por el Ministerio de Igualdad, a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, han otorgado su reconocimiento autonómico ha sido otorgado a la Fundación Intras, por sus 30 años de acompañamiento a personas con problemas de salud mental y atención integral a mujeres con doble vulnerabilidad: salud mental y violencia de género.

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha anunciado este miércoles los reconocimientos de estos galardones que se entergarán en una gala oficial que se celebrará el 24 de noviembre en el Auditorio de León, con la presencia de las personas reconocidas, instituciones, colectivos y ciudadanía comprometida con la igualdad.

Durante su intervención, previa a la representación de la obra teatral Francisca --que aborda el primer divorcio justificado en la violencia de género--, Sen ha destacado que estos galardones "no son premios, sino reconocimientos públicos a una labor sostenida, comprometida y transformadora".

El representante gubernamental ha explicado que los criterios de selección valoran la trayectoria y compromiso con la lucha contra la violencia de género, el impacto social real de las acciones desarrolladas, la innovación y coordinación institucional y el efecto directo en la vida de mujeres y niñas.

"Castilla y León vuelve a demostrar que cuenta con una enorme red de profesionales, activistas, asociaciones y fuerzas de seguridad cuya dedicación salva vidas, rompe silencios y abre caminos hacia la igualdad", ha subrayado.

RECONOCIMIENTOS

En esta edición, los reconocimientos 'Meninas 2025' de Castilla y León han recaído en Ávila en María del Pilar Gardiázabal Serrano, escritora, maestra e historiadora, por su labor educativa y cultural en favor de la igualdad.

En Burgos el reconocimiento ha sido para el Turno de Oficio de Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogacía de Burgos, pionero en asistencia jurídica especializada.

Por su parte, en León ha sido reconocida la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, por medio siglo de activismo y creación de recursos esenciales.

En el caso de Palencia se ha destacado la labor del Grupo de Mujeres del iuFOR (Universidad de Valladolid), por visibilizar el papel de la mujer en la ciencia forestal.

En la provincia de Salamanca estos reconocimientos han sido para la inspectora Isabel María Prieto, jefa de la UFAM, por más de dos décadas de trabajo en la protección de víctimas.

En Segovia, los reconocimientos 'Meninas 2025' han destacado el trabajo del Colegio de Farmacéuticos de Segovia, por convertir las farmacias en espacios seguros y de detección temprana.

La Fundación CEPAIM ha sido reconocido en Soria por su labor con mujeres migrantes y en situación de vulnerabilidad, mientras que en Valladolid se ha reconocido al sargento primero Sergio Palomares del Río de la Guardia Civil por su profesionalidad y humanidad en la protección de víctimas.

Por último, en Zamora el reconocimiento ha sido para la capitán María Isabel García Núñez del SEPRONA (concretamente en la Unidad de protección a la naturaleza, UPRONA), por su liderazgo y defensa de la igualdad en la Guardia Civil.