Los menores heridos en la riada de Manzaneda de Valdueza (León) son un niño de 4 años y una bebé de tres meses

Calles cubiertas de lodo como consecuencia de la riada producida en la tarde del sábado 15 de agosto, a 16 de agosto de 2026, en Manzaneda de Valdueza, Ponferrada, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los dos menores que resultado heridos leves en la riada en Manzaneda de Valdueza (León), que dejó dos mujeres fallecidas, son un niño de cuatro años y una bebé de tres meses, que fueron trasladado al Hospital El Bierzo, en Ponferrada, para ser atendidos.

El 1-1-2 Castilla y León ha informado de que Emergencias Sanitarias - Sacyl atendió en el lugar a estos menores y también a un varón de 60 años, que fue igualmente trasladado al mismo hospital, y a otro de 70, que fue dado de alta in situ.

Este accidente se produjo sobre las 19.30 horas del sábado 15 de agosto, al provocar una tromba de agua un desprendimiento en el monte por el que, posteriormente, el agua y el barro se encauzaron por la calle de la Iglesia, según señaló la Subdelegación del Gobierno.

En una bodega se encontraban seis persona, entre las que varias se vieron afectadas, entre ellas dos mujeres adultas, de unos 60 y 80 años, que fallecieron, y los dos menores mencionados. Además, durante el incidente, un varón de 80 años desapareció, pero fue después encontrado ileso.

Al lugar acudieron los Bomberos de Ponferrada, Policía Nacional de León, Policía Local de Ponferrada, Emergencias sanitarias - Sacyl- y el Centro Coordinador de Emergencias, que activó al Grupo de Intervención Psicológica (GRIPDE).