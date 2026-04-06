Al menos cinco heridos, dos menores, en una colisión múltiple en la A-6 en Rueda (Valladolid)

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VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas, dos de ellas menores, han resultado heridas en una colisión en la que se han visto implicados tres turismos en el kilómetro 167 de la A-6, dentro del término municipal de Rueda (Valladolid) y en sentido Madrid.

Los hechos se han producido a las 12.24 horas, momento en el que el la sala del 1-1-2 da aviso a Guardia Civil de tráfico de Valladolid y a Emergencias sanitarias Sacyl.

En el lugar los facultativos han atendido a una mujer de 61 años con dolor de pecho, una mujer de 43 con dolor cervical, un niño de 11 años y una niña de 7, con dolor de cuello y cabeza, y también para un varón de 43 años.

A esa misma hora, y también en la misma vía y sentido Madrid, pero en Bercero, se ha registrado otra colisión entre dos vehículos con una mujer herida.