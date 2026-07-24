Al menos tres heridos tras salirse de la vía una furgoneta en la A-6 a su paso por Villardefrades (Valladolid)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

VILLARDEFRADES (VALLADOLID), 24 (EUROPA PRESS)

Al menos tres personas han resultado heridas tras salirse de la vía una furgoneta cuando circulaba por la autovía A-6, a la altura del término municipal de Villardefrades (Valladolid), según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 7.57 horas, cuando se ha avisado de la salida de la vía de una furgoneta en el kilómetro 213 de la A-6, sentido Madrid, en Villardefrades (Valladolid).

La persona que ha dado el aviso no ha podido confirmar el número de heridos al no haberse detenido, por lo que se ha avisado a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Mota del Marqués.

Posteriormente, durante la intervención, los bomberos han informado de que al menos había en el lugar tres heridos, ninguno de ellos atrapado.