Al menos tres heridos tras el vuelco de una furgoneta en la BU-902 en Gumiel de Izán

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GUMIEL DE IZÁN (BURGOS), 8 (EUROPA PRESS)

Al menos tres hombres han resultado heridos en un accidente de circulación registrado a primeras horas de la tarde de este miércoles, 8 de julio, en la carretera BU-902 a su paso por el término burgalés de Gumiel de Izán.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León los hechos han ocurrido en torno a las 15.25 horas en el kilómetro 2 de la carretera BU-902 donde ha volcado una furgoneta. Los alertantes han avanzado que han resultado heridas tres o cuatro personas heridas, todos varones, y han precisado que uno de ellos estaba inconsciente.

El 112 ha pasado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar del accidente.