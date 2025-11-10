El Mercado de las Delicias de Valladolid mejora la oferta actual con la incorporación de cuatro nuevos puestos

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado hoy diez puestos del Mercado de Las Delicias en régimen de concesión durante diez de años. Con estas adjudicaciones, aumentan de nueve a diez los titulares que gestionarán los puestos de venta en régimen de concesión, y la oferta se complementa con otras tres autorizaciones temporales decretadas por la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo el pasado día 24 de octubre, cuya duración se extenderá hasta que puedan integrarse en un nuevo proceso de licitación.

Con la llegada de estos cuatro nuevos titulares, más los nueve que ya estaban y que renuevan en su totalidad la concesión, el Mercado de Las Delicias ocupará 13 puestos de los 29 de los que dispone. El mercado recuperará el servicio de cafetería, un puesto que estaba vacío desde enero del año 2022 y muy añorado tanto por clientes como por los propios industriales del mercado.

También se incorporan dos fruterías, un producto de venta fundamental en un mercado de alimentación y que, paradójicamente, llevaba ausente muchos años. Otra novedad, fruto de la voluntad de integrar en los mercados municipales otras actividades complementarias, es la incorporación, ocupando un puesto de venta, de un gabinete de nutrición y alimentación. Se trata de una actividad que encuentra una ubicación muy coherente teniendo en cuenta que los mercados municipales son un lugar de contribución a la alimentación saludable.

En palabras del concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, "aunque aún queda mucho por hacer para completar los espacios vacantes en los mercados, estas nuevas incorporaciones rompen una tendencia y vienen a demostrar que las campañas de promoción y difusión de los mercados municipales llevadas a cabo desde la concejalía, así como la decisión de bajar sustancialmente el canon municipal que cobra el Ayuntamiento, un 87% en el caso de Delicias, están portando sus primeros resultados".

ACTIVIDADES FÍSICAS

También, dentro de esta línea estratégica para impulsar los mercados como punto de cohesión social y de promoción de hábitos saludables, el Mercado de Las Delicias acoge desde el mes de septiembre actividades físicas dirigidas de psicomotricidad en colaboración con la Asociación de Vecinos del Barrio de Las Delicias, a quien se ha cedido el uso de una sala polivalente dentro del mercado para llevar a cabo estas clases y que suponen, cada mañana, un flujo adicional de pasantes y potenciales clientes.

El Mercado de Las Delicias ha sido recientemente renovado, incluyendo el acondicionamiento de la mayor parte de los puestos de venta, y, entre sus nuevas prestaciones, se ha recuperado el servicio de aparcamiento gratuito para clientes, se le ha dotado de wi-fi gratuito y de taquillas refrigeradas para poder recoger las compras fuera del horario de mercado. Además, la estética del interior se ha visto modernizada con la participación de alumnos de ilustración de la Escuela de Arte de Valladolid.

La aprobación de la Junta de Gobierno coincide además con el lanzamiento en el día de hoy de una nueva campaña de bonos de mercado. Tras el éxito de la primera edición la pasada primavera, se renueva esta iniciativa que permitirá a los clientes beneficiarse de importantes descuentos durante las tres próximas semanas.

El mercado de Las Delicias repite participación en esta campaña a la que se unen el resto de los mercados municipales de Valladolid incluido el mercado especial de la Marquesina-Plaza de España y el recientemente inaugurado mercado de La Rondilla.

Se pueden retirar estos bonos y consultar las condiciones de uso en la página www.valladolidcomercioproximo.es, que es la misa plataforma que distribuye los conocidos bonos de descuento para el comercio local.