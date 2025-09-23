El Mercado Municipal de Soria contará con un nuevo espacio para divulgar la actividad de los artesanos

Ana Alegre y Javier Muñoz explican el nueve espacio artesano que se situará en el Mercado Municipal de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Municipal de Soria contará con un nuevo espacio artesano en la entrada del edificio del supermercado y de los cines con el objetivo de divulgar la actividad de los artesanos sorianos.

El Ayuntamiento de la ciudad ha dotado con 145.000 euros de presupuesto este proyecto que llega de la mano de la ya creada Asociación de Artesanos de Soria, encabezada por la artesana Luisa Fernández.

El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, y la concejal de Obras Ana Alegre, han explicado este proyecto que busca ser un espacio para sorianos y visitantes, similar al de otras ciudades, y que hasta ahora no existía en la ciudad.

Muñoz ha explicado que desde el Consistorio se instó a crear una Asociación de Artesanos como paraguas para la realización de actividades en la ciudad, a raíz de la celebración de la feria navideña en la zona alta del Mercado Municipal, con un gran número de participantes. Con ella ya creada, se apostó por un espacio físico donde realizar su actividad.

NUEVO ESPACIO

Las ofertas para realizar las obras se podrán presentar hasta el 14 de octubre y hay cuatro meses para ejecutarlas, por lo que la intención es tener equipado este espacio en el primer cuatrimestre de 2026.

Este 'coworking' artesano se plantea en un espacio de 133 metros cuadrados que tendrá 87 metros de zona de trabajo y público y contará, además, con dos oficinas, una de 9 metros cuadrados y otras de 8,10. También se prevé un almacén de 9 metros cuadrados y una zona de baño, así como la instalación de un horno para cerámica.

El espacio contará con zonas de escaparates para mostrar los trabajos y dar "amplitud y movimiento" a esta zona del Mercado que en la actualidad es un paso intermedio entre el supermercado, en la planta baja, y los Cines Mercado.