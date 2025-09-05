El mercado tradicional de productos agroalimentarios vuelve el próximo día 10 a la plaza Mayor de León capital

viernes, 5 septiembre 2025

LEÓN

El mercado tradicional de productos agroalimentarios volverá a celebrarse en la Plaza Mayor de León capital a partir del próximo miércoles día 10 de septiembre.

El fin próximo de las obras de la Plaza Mayor permitirá a los comerciantes volver a su enclave original tras la remodelación del espacio, que cuenta ya con nuevo pavimento, lo que permitirá un mejor desarrollo de la cita en una zona más accesible.

De este modo, los comerciantes dejan el emplazamiento provisional en el que fueron reubicados durante el transcurso de las obras; meses en los que han seguido celebrando el mercado en la zona del aparcamiento de San Pedro, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El mercado tradicional se celebra cada semana en León en las jornadas de miércoles y sábados en horario de mañana.

