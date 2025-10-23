La Mesa de las Cortes aprueba por unanimidad el anteproyecto de la Sección 20 con dos ajustes de 200.000 euros

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este jueves por unanimidad el anteproyecto de presupuesto de la Sección 20 del Parlamento autonómico y de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León 2026 con dos ajustes de algo más de 200.000 euros por una rebaja de la publicidad institucional de las propias Cortes y por dos nuevas plazas en el Consejo de Cuentas.

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha explicado que, tras el visto bueno este jueves al anteproyecto del presupuesto de la Sección 20, el Parlamento remitirá hoy mismo el documento a la Junta de Castilla y León, que deberá variar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026 con esas modificaciones a la citada Sección a la que destinó inicialmente 38,90 millones de euros.

Se da la circunstancia de que el Gobierno autonómico tiene que volver a registrar el proyecto de Ley de las Cuentas de 2026 ya que fue inadmitido a trámite en la reunión de la Mesa del pasado martes en base a un informe de los Servicios Jurídicos por carecer del acuerdo previo en la Sección 20 y por haber sido elaboradas sin techo de gasto aprobado, precepto que se materializó ayer.

Hay que recordar, además, que la Mesa de las Cortes ya analizó el presupuesto de la Sección 20 en su reunión del pasado 15 de octubre cuando no salió adelante tras el voto en contra de la representante del Grupo Socialista, la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y la abstención, por diferentes motivos, de los dos representantes del PP, Francisco Vázquez y Rosa Esteban, y de los dos representantes de Vox, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y Fátima Pinacho.