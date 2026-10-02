La Mesa de las Cortes elevará al Pleno en el plazo de un mes la reelección de Quintana tras el acuerdo PP-PSOE

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de acuerdo con la Junta de Portavoces elevará al Pleno de la Cámara en el plazo de un mes la candidatura de Tomás Quintana para su reelección como Procurador del Común de Castilla y León, tras el acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios Popular y Socialista.

Para ello, el órgano de Gobierno de la Cámara ha calificado este viernes la propuesta de candidatura de Tomás Quintana para su reelección como Procurador del Común tras conocer el escrito presentado por los grupos Popular y Socialista en el que proponen la reelección del Procurador del Común.

Esta propuesta será remitida ahora a la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, órgano competente para presentar ante la Mesa de las Cortes el candidato correspondiente, tras lo que el órgano de Gobierno elevará al Pleno de la Cámara el nombre de un candidato en el plazo de un mes.

Según consta en el Reglamento de las Cortes, el Procurador del Común de Castilla y León será elegido por mayoría de las tres quintas partes del hemiciclo que está formado por 82 procuradores, 33 del PP, 30 del PSOE, 14 de Vox y 5 del Grupo Mixto.

Preguntados por el relevo en el resto de los cargos en las instituciones propias, también caducados, los portavoces parlamentarios de PP y PSOE han apelado a la discreción. "Cuando tengamos nombres sobre la mesa, cuando tengamos algo que comunicar, lo comunicaremos. Permitan que lo deje todo en el ámbito de la discreción para el futuro", ha zanjado Leticia García que ha hecho hincapié en que lo verdaderamente importante es que las instituciones propias funcionan.

"Son los ritmos que marca el Partido Popular", ha ironizado por su parte Carlos Martínez que se ha congratulado de que haya fructificado el acuerdo con el PP para dar continuidad a Tomás Quintana como Procurador del Común. "Paso a paso", ha concluido sin adelantar si habrá relevo o continuidad en el resto de las instituciones. "Estamos negociando, estamos hablándolo ahora mismo. No puedo adelantar más cuestiones", ha zanjado por su parte.