La Mesa de las Cortes se volverá a reunir el jueves para analizar el anteproyecto de la Sección 20

La Mesa de las Cortes se volverá a reunir este jueves, 23 de octubre, para analizar el anteproyecto de presupuesto de la Sección 20 del Parlamento autonómico y de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León 2026.

La reunión del órgano de Gobierno de las Cortes se producirá un día después del debate y, en su caso, aprobación del techo de gasto no financiero para el año 2026 que se llevará a cabo en la sesión del pleno de mañana, miércoles 22 de octubre, y que saldrá adelante, en principio, tras la anunciada abstención del Grupo Socialista.

Hay que recordar, además, que la Mesa de las Cortes ya analizó el presupuesto de la citada Sección 20 en su reunión del pasado 15 de octubre cuando no salió adelante tras el voto en contra de la representante del Grupo Socialista, la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y la abstención, por diferentes motivos, de los dos representantes del PP, Francisco Vázquez y Rosa Esteban, y de los dos representantes de Vox, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y Fátima Pinacho.

Carlos Pollán ha asegurado este martes que no tiene "ninguna intención" de "retrasar nada" y ha aclarado que el presidente de las Cortes no es la Mesa de las Cortes, a la que se ha referido como un órgano colegiado en el que los acuerdos se toman por parte de todos los miembros de la Mesa. "No son decisiones mías", ha zanjado.

Pollán ha recordado que fueron los dos miembros del Partido Popular en la Mesa los que se abstuvieron en la votación de la Sección 20 "sabiendo que eso hacía incumplir la aprobación de esa Sección" y ha explicado que algunas partidas se trataron en ese momento y fueron votadas y aceptadas por todos. En su caso concreto, propuso eliminar del Consejo Económico y Social (CES) las partidas a los sindicatos y a la patronal, con el rechazo de PP y PSOE a esa petición de Vox que él aceptó.

Por su parte, el Grupo Socialista justificó el voto en contra de Ana Sánchez a la Sección 20 "para salvaguardar la independencia del Poder Legislativo" y desde el convencimiento de que aprobarlo era un "despropósito" porque esa Sección no había pasado por la Mesa de las Cortes antes del registro del presupuesto por parte de la Junta --el Gobierno autonómico registró las cuentas el mismo 15 de octubre--.

Finalmente, el grupo que sustenta a la Junta justificó su abstención el pasado día 15 por la ausencia de negociación por parte de la Presidencia de las Cortes, que ostenta Vox, con los grupos y con el resto de las entidades involucradas en la Sección 20 de las cuentas.

Y el vicepresidente primero, Francisco Vázquez, ha justificado hoy esa abstención en el hecho de que los 'populares' no elaboran el presupuesto de la Sección 20. "El presidente --Carlos Pollán-- presenta un presupuesto y se abstiene y a nosotros nos dicen que no conocemos el presupuesto, ni lo hemos elaborado y que tenemos que votar a favor, pero bueno ¿en qué quedamos?", se ha preguntado tras lo que ha rechazado que el PP haya obstaculizado algo.