La Mesa de las Cortes se volverá a reunir este jueves para analizar la tramitación del proyecto de presupuestos

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes se volverá a reunir este jueves, 30 de octubre, para analizar la admisión del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para el año 2026, texto que ha vuelto a registrar la Junta de Castilla y León este martes tras la aprobación del techo de gasto no financiero y tras el acuerdo del órgano de Gobierno del Parlamento a la Sección 20 con ajustes por algo más de 200.000 euros.

El órgano de Gobierno del Parlamento tumbó esta tramitación en su reunión del martes 21 de octubre en base al informe de los Servicios Jurídicos que pidieron los grupos en la oposición el jueves anterior, entre otras cosas, por haberse registrado sin la aprobación previa del techo de gasto no financiero, que finalmente se votó y aprobó en el pleno del miércoles 22 de octubre.

A esto se sumó que el proyecto de Ley de Presupuestos registrado por la Junta el 15 de octubre carecía de acuerdo previo en la Sección 20 --contiene el proyecto de presupuesto de las Cortes y de las instituciones propias-- que recibió el visto bueno unánime en la reunión del órgano de Gobierno del jueves 23.

Eso derivó en una situación inédita que ha obligado a la Junta a aprobar de nuevo el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026, hecho que se produjo en un Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado el lunes 27 de octubre cuando el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco convalidó el acuerdo del 14 de octubre con las modificaciones precisas en la Sección 20.

La Junta ha registrado de nuevo este martes el proyecto de Ley de Presupuestos convalidado, tras lo que se ha convocado Mesa de las Cortes y Junta de Portavoces el jueves día 30 para volver a analizar la tramitación de las cuentas.

El orden del día contempla también la modificación del calendario de plenos y las directrices del calendario de actividades de las comisiones que se acordó en agosto para el periodo ordinario de sesiones del año 2025 (septiembre a diciembre), del que quedarían pendientes cuatro plenos ordinarios para los días 11 y 12 y 25 y 26 de noviembre y 9 y 10 y 16 y 17 de diciembre.

La tramitación del proyecto de ley de presupuestos es prioritaria por lo que se pueden variar estas fechas.