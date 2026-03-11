Micromambo y Quique González en la primera edición del ciclo 'Sonidos a primera vera' en Palencia

El concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández y los responsable de La Mano Negra Producciones durante la presentación . - AYUNT. DE PALENCIA

PALENCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Sonidos a primera vera' es un nuevo ciclo musical que se estrena el próximo 21 de marzo en el Teatro Principal de Palencia con un programa de dos conciertos de Micromambo y Quique González.

Organizado por La Mano Negra Producciones, los responsables del festival Palencia Sonora, con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, esta iniciativa pretende dar la bienvenida a la primavera con un ciclo abierto a todo tipo de estilos musicales, "siempre desde la premisa de la calidad y que hagan florecer el interés de los palentinos por la música en directo", tal y como han explicado sus promotores durante la presentación.

El programa de esta primera edición de 'Sonidos a primavera vera' lo conforman sendos conciertos del grupo Micromambo, el 21 de marzo, y Quique González, el 28 de marzo. Ambos se celebrarán en el Teatro Principal a las 20.30 horas.

Micromambo es el regreso al origen de la música de baile a través de las canciones populares, a la exploración sonora del folclore y las tradiciones musicales latinoamericanas. Jairo Zavala (Depedro), Héctor Rojo y Martín Bruhn ponen ritmo a un proyecto sin otra condición que el necesario juego del encuentro, la improvisación y la magia de la música en directo.

La carrera de Quique González está llena de puntos de inflexión. A sus 51 años, González no solo ha podido cumplir su sueño de dedicarse a la música, sino también de abrir conciertos para algunos de sus ídolos, como Bob Dylan, Steve Earle o Ryan Adams. Es autor de canciones tan conocidas como 'Aunque tú no lo sepas' que popularizó Enrique Urquijo.

Tanto los abonos para los dos conciertos a un precio de 38 euros, como las entradas sueltas para Micromambo, 18 euros, y Quique González, 25 euros, están ya a la venta en la web www.notikumi.com.