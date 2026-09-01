Microteatro en la Cárcel regresa a Segovia el viernes y el sábado con seis obras de humor

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Juan Carlos Monroy. - AYUNT. DE SEGOVIA

SEGOVIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Microteatro en la Cárcel' que la Concejalía de Cultura organiza en el centro cultural La Cárcel_Centro de Creación de Segovia ofrecerá seis obra de humor en su regreso tras las semanas de verano, con actuaciones previstas este viernes y el sábado.

Durante esas dos jornadas, las celdas de la Cárcel-Centro de Creación se transformarán de nuevo en escenarios singulares para acoger seis obras teatrales breves, todas ellas del género de comedia romántica, el enredo o los giros de guion humorísticos.

El formato se mantiene fiel a la fórmula que caracteriza a esta propuesta, el 'sistema 15-15-15': quince minutos de duración para cada obra, ante un aforo de quince espectadores y en un espacio de quince metros cuadrados.

La representación dentro de celdas de la antigua cárcel es un entorno íntimo que, según el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, constituye "el espacio idóneo para un contacto directo y emocional entre actores y público".

El edil ha añadido que el microteatro es "una manera de reivindicar la fuerza de las artes escénicas en pequeño formato" y ha subrayado que para que exista una experiencia escénica "solo hacen falta una historia que contar, alguien dispuesto a escucharla y un espacio en el que encontrarse".

En cuanto a la programación, la Celda 1 acogerá 'Lo que nos falta por hacer', comedia romántica centrada en dos protagonistas que afrontan numerosas aventuras que tienen pendientes de compartir.

La Celda 2 presentará 'La hipotenusa', obra en la que una mujer contrata a una detective para resolver un caso que pronto se transforma en un juego de poder en el que cada minuto revela una verdad inesperada.

La Celda 3 albergará 'Risurrezione', una propuesta que combina comedia, danza y terror y que transcurre durante la representación de un espectáculo de danza homenaje al maestro Giorgio Di Luca, donde un acontecimiento inesperado obligará a recurrir a una misteriosa maniobra para salvar la situación.

Por su parte, en la Celda 4 se pondrá en escena 'Con la misma moneda', obra que plantea un pulso entre el amor y la venganza, en el que queda por descubrir quién ganará y a qué precio.

La Celda 5 acogerá 'Bienvenido Mr. Yuan', una comedia que propone un recorrido por la historia más disparatada y 'falsa' de España, contada a través de los ojos de un turista chino.

Finalmente, la Celda 6 será el escenario de 'El Rey Limón', pieza que narra la disparatada aventura de un director y su asistente, quienes intentan robar una obra rival y terminan confundiéndola, dando lugar a una inesperada comedia épica sobre limones.

Para la venta de entradas se ha habilitado la web www.taquilla.microteatro.es/segovia para su adquisición, tanto de manera individual, a un precio de 5 euros por espectáculo, como para el ciclo completo de las seis obras, cuyo coste asciende a 24 euros. Asimismo, el Ayuntamiento ha informado de que las entradas también podrán adquirirse en la taquilla de la Cárcel-Centro de Creación una hora antes del inicio de cada pase.

El primer pase será para las 19.00 horas del viernes 4 de septiembre, mientras que la sesión del sábado 5 de septiembre comenzará a las 18.00 horas.