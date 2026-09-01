Los miembros del Gobierno de CyL se sumarán a las concentraciones en solidaridad con Ceuta

1113487.1.260.149.20260901132207 AMP.-CLeón.-Junta reorganiza la estructura y crean diez viceconsejerías, dos de ellas en Sanidad y ninguna en Educación - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte de los miembros del Gobierno de Castilla y León, conformado por PP y Vox, se sumarán a las concentraciones institucionales convocadas mañana por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo y solidaridad con Ceuta.

Así lo han confirmado este martes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa conjunta para presentar las novedades del anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027.

Carlos Pollán ha anunciado su presencia en la concentración convocada en León, ha avanzado que el presidente de la Junta estará en la de Salamanca y ha confirmado que "prácticamente todos los miembros del Gobierno" de Castilla y León estarán en alguna de las capitales de la Comunidad.

Fernández Mañueco ha sentenciado que la situación que se ha producido en Ceuta ha puesto de manifiesto "la incapacidad y el fracaso" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de un Ejecutivo que ve en fase "terminal" y ha apuntado a un problema de defensa de la seguridad nacional.

El presidente también ha respaldado el análisis y la posición defendidas por su número vicepresidente, Carlos Pollán, de Vox, respecto al traslado de los menores que han llegado a la Península y ha llamado a aplicar la Ley de Inmigración desde el convencimiento de que lo mejor para ellos es estar con sus padres que, según ha recordado, se han quedado en Marruecos.