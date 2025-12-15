El Miguel Delibes acoge este domingo el concierto solidario de Navidad de Fundación Schola, a beneficio de Harambee

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge este domingo, 21 de diciembre, el concierto familiar y solidario que cada Navidad organiza Fundación Schola a favor de Harambee y que en esta ocasión lleva por título 'Gran gala vianesa'.

El Programa de este concierto, que celebra su 18 edición, consistirá en valses y polcas de Johann Strauss en el bicentenario de su nacimiento.

Junto con la música que estará a cargo del maestro Ernerto Monsalve y su Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid (Joscyl), participarán bailarines de la Escuela de Danza Bailarte y Coros de Madrid que recrearán el famoso Concierto de Año Nuevo de Viena.

Harambee es un proyecto internacional que comenzó en 2002 que promueve el desarrollo de África subsahariana con el apoyo a proyectos de promoción de la mujer, educativos o de salud materno-infantil.