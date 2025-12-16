El Miguel Delibes acoge el domingo un recital del violonchelista Pablo Ferrández junto a un ensemble de la Oscyl

Pablo Ferrández. - JCYL

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara para la temporada 2025-26 del Centro Cultural Miguel Delibes continúa este domingo, 21 de diciembre, con la participación del violonchelista Pablo Ferrández junto a un ensemble de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl".

El recital será a las 19.30 horas en la Sala de Cámara. El violonchelista Pablo Ferrández inaugura su residencia artística con este concierto, que ofrecerá junto a un ensemble de la Oscyl y que va a suponer una "importante oportunidad" para disfrutar de un diálogo musical íntimo entre profesores de la orquesta y el "virtuoso" violonchelista madrileño, detalla la Junta a través de un comunicado.

Pablo Ferrández es uno de los instrumentistas "más solicitados de su generación, avalado por la crítica y sus múltiples galardones entre los que se encuentran el XV Concurso Internacional Chaikovski y el Premio Opus Klassik".

En este recital, el violonchelista Pablo Ferrández y el ensemble de la Oscyl interpretarán la Sonata 'Kreutzer' de Beethoven y 'Souvenir de Florencia, op. 70 de Chaikovski.

ENTRADAS

Las entradas se pueden adquirir para cada uno de los recitales, al precio de 20 euros (15 euros para abonados OSCyL y colectivos con descuento), en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes. Los estudiantes de música de Castilla y León contarán con precios reducidos, a tres euros por recital, disponibles el mismo día del concierto.