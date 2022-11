El Miguel Delibes acogerá el 23 de diciembre el espectáculo 'Amazing Grace. A gospel celebration to Aretha Franklin'

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá el próximo 23 de diciembre el espectáculo 'Amazing Grace. A gospel celebration to Aretha Franklin' del coro 'The black heritage choir' como contribución de Grandes del Gospel al 50 aniversario de una de las grabaciones universales de la música y que todavía sigue influyendo en los estándares de la interpretación afroamericana.

Aretha Franklin, reina del soul y del gospel, grabó Amazing Grace en el corazón negro de Los Ángeles hace cincuenta años. En una pequeña iglesia del barrio de Watts, la New Temple Missionary Baptist Church, dejó para la historia el disco más vendido del gospel con la colaboración de James Cleveland y el Southern California Community Choir. Una grabación donde se dejaron ver leyendas americanas como Clara Ward e iconos del pop internacional como Mick Jagger.

Amazing Grace mantiene la magia de los conciertos en directo, hechos de calor, de humanidad y de alegría. Es también un canto de nostalgia por los buenos viejos tiempos y una emotiva reivindicación de los hombres y mujeres que hicieron posible la cultura del gospel desde las iglesias negras de los Estados Unidos.

La realización de esta producción, que presentará íntegramente las canciones del LP original y algún hit de Aretha Franklin, no hubiera sido posible sin la participación apasionada de los protagonistas de esta historia: The Black Heritage Choir, una selección de cantantes de la coral más legendaria del gospel tradicional, y The Mississippi Mass Choir, que traen de nuevo a Europa las buenas vibraciones de la música que a todos nos gusta escuchar en Navidad.

Las entradas para la actuación, que tendrá lugar el 23 de diciembre a las 20.00 horas, se podrán adquirir a través de la web www.auditoriomigueldelibes.com y en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.