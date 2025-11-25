Miles de personas se manifiestan en las calles de CyL para reclamar que "basta ya" de violencia machista

Cabecera de la manifestación del 25N en el centro de Valladolid.- EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, mayoritariamente mujeres pero también muchos varones, han salido a la calle este martes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en las ciudades de Castilla y León para alzar la voz y reclamar que "basta ya" de asesinatos de mujeres a manos del machismo.

En algunas de las ciudades, como Valladolid, han coincidido varias convocatorias de manifestaciones, una de colectivos feministas más 'oficialistas', otras anticapitalistas y otras de movimientos que suman a las reivinidcaciones el abolicionismo de la prostitución y la trata.

En Ávila, más de 150 personas se han concentrado esta tarde a las 19.30 en el jardín de San Roque frente a la estatua de los Derechos Humanos, convocados por el Movimiento Feminista de Ávila, para hacer un homenaje a las víctimas de violencia de género, muy especialmente a las 38 mujeres que han perdido la vida este año a mano de sus agresores.

La representante de la asamblea feminista de la casa de Ávila, Asunción de Álvaro, en declaraciones a los medios previa a la lectura de los nombres de las mujeres asesinadas, ha explicado que en esta ocasión se ha confeccionado una especie de manta con el nombre de todas las víctimas que han acompañado "de alguna manera aunque no con su presencia física" a todos en este acto.

En Burgos, la manifestación del 25N ha congregado a 2.500 personas, según fuentes oficiales, en una cita tradicional en la que se han reclamado y denunciado que "las violencias" que sufren las mujeres, resultado "de un sistema patriarcal". Han denunciado los asesinatos machistas en España en lo que va de año, las 1.331 asesinadas desde 2003, cuando empezó a haber registros y las 1.279 mujeres en Burgos "en vigilancia activa por violencia de género, el número más alto en toda la comunidad".

En la capital leonesa han acudido cerca de 200 personas con difentes pancartas con mensajes como "el silencio nos hace cómplices" o "sin puteros no hay prostitución, no hay trata".

La secretaria de la Plataforma Contra la Violencia Marchista de León, Pilar González, ha expresado que, con este acto, las mujeres reivindican que quieren ser libres, seguir vivas y lanzar el mensaje de que están unidas para avanzar hacia "un mundo libre de violencias machistas".

Bajo el lema 'Ni una menos, por dignidad, por Ley y por justicia', varios cientos de palentinos se han sumado a la marcha convocada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia.

La manifestación ha arrancado desde la Estatua de la Mujer y recorrido la Calle Mayor hasta la Plaza Mayor, donde se ha leído el manifiesto de la Plataforma en el que se ha condenado la violencia de machista como "una lacra que forma parte de la sociedad y que supone un ataque para el 50 por ciento de la población, que son las mujeres".

La Plaza Mayor de Salamanca ha acogido en la tarde de este martes el acto central del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Representantes de Adavas, Apramp, Adoratrices y Plaza Mayor, bajo la batuta de la presentadora, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Myriam Rodríguez, han sido las encargadas de leer el manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En Segovia, los manifestantes se han concentrado en torno a la plaza de San Martín, reclamando salir a la calle "sin miedo" y con el lema principal de que "hablar puede cambiarlo todo".

En Soria, medio millar de personas ha partido a las 19.30 horas de la plaza Mayor para recorrer el centro de la ciudad bajo el lema '¡Ni un paso atrás!'. La protesta ha estado encabezada por el Consejo Municipal de la Mujer con una pancarta en la que se podía leer 'Sociedad libre de machismo ya!' y en ella ha participado el secretario general del PSOECyL y alcalde de la capital, Carlos Martínez.

En el caso de Valladolid, donde se concitaban convocatorias de la Coordinadora de Mujeres, del Colectivo Abolicionista y del denominado Bloque Crítico Transfeminista se ha celebrado en primer lugar, a las 19.00 horas esta última manifestación, menos concurrida, pero con un recorrido muy similar, entre Fuente Dorada y la plaza de Portugalete.

A las 20.00 partía del mismo punto la marcha convocada por la Coordinadora de Mujeres y a la que se ha sumado también el colectivo abolicionista, con varios miles de participantes que han lanzado mensajes contra la "Violeencia Institucional" a la que también consideran violencia machista, o de "basta ya" de "trata de niñas" y de mujeres.

En palabras de la portavoz de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Yolanda Martín, ha incidido en la preocupación por que "desde las instituciones", que es "donde más seguras" deberían sentirse las mujeres llegan "no solamente discursos de odio" sino también casos en los que "desde la propia judicatura, cuando una mujer va a denunciar, se la revictimiza".

La marcha ha contado con representantes de los partidos de izquierdas como los grupos municipales de PSOE y VTLP o el PSOE de Castilla y León, cuya portavoz en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, ha aprovechado para recordar que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pactó hace casi cuatro años con los "negacionistas" de la violencia de género, Vox, por lo que ha reclamado a las feministas y progresistas a "salir a llenar las urnas" en las elecciones autonómicas que se han de celebrar en 2026 para decir a los dirigentes de la Junta "basta ya de violencia machista".

También ha participado en la marcha la secretaria general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, o el secretario provincial de dicha formación, Raúl García, así como representantes sindicales de UGT.

RECUERDO A TERESA RODRÍGUEZ

En la manifestación se ha podido ver una pancarta de recuerdo de Teresa Rodríguez, una joven vallisoletana asesinada en 2022 en Bruselas a manos de su expareja, un varón que recientemente ha sido declarado culpable de asesinato.

En Zamora, unas 300 personas se han concentrado en la Plaza Mayor de la ciudad para reivindicar "una vida sin miedo" para las mujeres. Convocados por la Coordinadora Feminista de la ciudad, los asistentes han participado en un acto en el que se ha procedido a la lectura de un poema, se ha leído un manifiesto y varias mujeres han cantado a coro el tema "Sin miedo", de la compositora mexicana Vivir Quintana.

En cuanto al contenido del manifiesto reivindicativo, leído por la portavoz de la Coordinadora, Lola Estévez, los mensajes han ido dirigidos a "frenar la lacra" y a recuperar el consenso social perdido en esta materia: "Da miedo que haya tanta gente que no se escandaliza con las cifras", ha advertido el colectivo.