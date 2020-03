Miles de personas muestran en Valladolid "la fuerza imparable" de la mujer y visibilizan su precariedad laboral

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado en varias provincias de Castilla y León este domingo, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora para visibilizar, demostrando la "fuerza imparable" de este movimiento, para condenar la discriminación hacia la mujer y exigir cambios en aspectos como las condiciones laborales, los cuidados de familiares y niños o el techo de cristal.

En Valladolid, la manifestación ha comenzado en la Plaza de Fuente Dorada a las 12.00 horas y ha recorrido las calles de Ferrari, Plaza Mayor, de Santiago, Plaza Zorilla, de Miguel Íscar, Plaza España, de López Gómez, Plaza de la Universidad, de Arzobispo Gandásegui, para finalizar en la Plaza de Portugalete sobre las 14.00 horas, donde se ha leído un manifiesto.

En ella han estado presenten, entre otros, el secretario general de CCOO, Unai Sordo y el de Castilla y León, Vicente Andrés; la presidenta de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García; la senadora socialista, Teresa López; la eurodiputada por Cs, Soraya Rodríguez; o el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, entre otros.

La presidenta de Foro Feminista, Nina Infante, ha señalado que el 8M es el día de la reivindicación de todas las mujeres del planeta, sean de donde sean, y de "hacer honor" a las que han precedido "esta lucha" en otras ocasiones, porque el feminismo es "una fuerza imparable".

Asimismo, la secretaria de Política Social y Vivienda de CCOO, Inmaculada de Pablo, ha indicado que esta manifestación es una reivindicación "de hoy y de ayer" porque "parece" que el tiempo "no mejora" la igualdad, algo que "es un compromiso de hombres y mujeres" pero son ellas las que "deben" reivindicarse en mayor medida porque son la que sufren la desigualdad retributiva, laboral, educativa, entre otras.

Las manifestaciones se han desarrollado este medio día en varias capitales de provincia de Castilla y León. Así, en Ávila han marchado un millar de personas, en una convocatoria de la Plataforma Feminista que ha partido y ha concluido frebte al Ayuntamiento, en la plaza del Mercado Chico.

La manifestación ha parado en la plaza de Santa Teresa para realizar una sentada por las mujeres muertas por la violencia machista, en el jardín de San Roque, para colocar lazos morados en una verja que recuerda a las víctimas, y ante la Subdelegación del Gobierno para leer un manifiesto de la asociación que agrupa a las mujeres inmigrantes.

Cuando la manifestación ha pasado por la plaza en la que el Ayuntamiento de Ávila celebraba el Día de la Mujer repartiendo chocolate con bizcochos, se han oído gritos de 'No quiero chocolate, quiero que no me maten'.

Un millar de personas se han congregado en Palencia que ha cambiado su recorrido habitual por la media maratón y ha comenzado en los Cuatro Cantones para recorrer la calle Mayor hasta llegar a la plaza del salón donde ha tenido lugar la lectura del manifiesto y diversas actuaciones musicales. Con anterioridad se han desarrollado diferentes talleres y el Ayuntamiento ha convocado una concentración en la plaza Mayor.

En Salamanca, más de 8.000 personas, según fuentes de la Policía Nacional, han partido pasadas las 12.00 horas de la Plaza de la Concordia en una jornada pasada por agua, con el color morado como protagonista y con numerosas pancartas alusivas a la igualdad.

Entre los presentes en la comitiva, principalmente mujeres, han mostrado mensajes como 'El feminismo salva vidas', 'Sola y borracha quiero llegar a casa', 'Ni un paso atrás', 'Si tocan a una nos tocan a todas', 'No es no' o 'Contra la violencia machista' hasta llegar, sobre las 13.15 horas, a la Plaza Mayor de Salamanca.

En Soria, más de un millar de personas han participado este mediodía en la manifestación, que ha empezado a las 13.00 horas en la plaza Mayor y tenía prevista su finalización en la plaza de Mariano Granados para proceder a la lectura del manifiesto.

Antes de esta manifestación, a las 12.00, se ha inaugurado de manera la ahora llamada Plaza de las Mujeres. La céntrica plaza, conocida anteriormente de San Esteban, cambió su nombre de manera oficial tras el pleno del Ayuntamiento de Soria del 20 de febrero, si bien no fue hasta este viernes 6 de marzo cuando se recogió en el Boletín Oficial de la Provincia.

Para esta tarde están convocadas más movilizaciones en Burgos, León, Segovia y Zamora.