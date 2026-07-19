Miles de personas participarán en el acto de observación del eclipse que realizará la ESA en León

Archivo - Eclipse parcial del sol el 29 de marzo de 2025. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

LEÓN 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Espacial Europea (ESA) espera reunir a miles de personas en el acto de observación pública del eclipse de Sol que llevará a cabo en la capital leonesa, probablemente en el entorno del Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad el próximo día 12 de agosto.

Será un evento gratuito organizado en colaboración con la Universidad de León (ULE) y el Ayuntamiento y además de la observación habrá charlas divulgativas sobre ciencia solar de expertos de la ESA y de entidades colaboradoras; talleres; actividades educativas y conexiones en directo con la retransmisión internacional de la ESA. El objetivo de la programación es acercar a la ciudadanía la ciencia detrás del eclipse.

El pasado mes de marzo se anunciaba la elección de León por parte de la Agencia Espacial Europea como punto de encuentro ciudadano en España para la observación del eclipse en un acto en el que se apuntaba al Palacio de Exposiciones como epicentro de la actividad en torno al fenómeno astronómico.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, expresaba que el 12 de agosto no solo será una fecha "para mirar al cielo", sino también una oportunidad para "mirar más lejos", para despertar e inspirar vocaciones y para acercar la ciencia a la sociedad.

En la misma línea se pronunciaba el alcalde de León, José Antonio Diez, que ofrecía la colaboración del Ayuntamiento para desarrollar las actividades en torno a este evento astronómico mundial en la ciudad, al tratarse de un lugar "idóneo" tanto por su ubicación como por sus características para la observación.

EL ACONTECIMIENTO

El próximo 12 de agosto Europa vivirá un acontecimiento astronómico excepcional, cuando el eclipse solar total atraviese parte del continente y convierta España en uno de los principales puntos de observación del fenómeno, ya que contará con la mayor zona de totalidad de Europa y ofrecerá condiciones privilegiadas de observación a medida que el eclipse atraviese el país de oeste a este y continúe sobre las Islas Baleares.

Este será el primer eclipse solar total visible desde la España peninsular desde 1905, y el primero de los tres eclipses solares visibles desde el país entre 2026 y 2028. La Luna se situará directamente frente al Sol, bloqueará la mayor parte de su luz y permitirá observar la atmósfera solar.

Como experiencia compartida en toda Europa, el eclipse representa un momento único para que millones de personas presencien juntas este raro fenómeno natural. También ofrece la oportunidad de acercar al público de primera mano la investigación solar y espacial que se desarrolla actualmente en Europa, lo que incluye misiones de la ESA que estudian el Sol y su interacción con la Tierra como Solar Orbiter, Smile o Proba 3.