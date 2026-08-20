Milla de Oro del Vino premia a César Mena por una foto del eclipse enmarcada tras el Castillo de Peñafiel (Valladolid)

Foto del eclipse con el Castillo de Peñafiel (Valladolid), realizada por César Mena. - CÉSAR MENA - CEDIDA POR DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo César Mena, conocido en redes sociales como @cesarmenafoto, ha logrado el premio del Concurso Fotográfico 'Un Instante de Eclipse' con una imagen en la que el eclipse solar quedó enmarcado sobre el Castillo de Peñafiel (Valladolid), una iniciativa organizada por La Milla de Oro del Vino, la Diputación y Turismo de Valladolid).

El concurso nació con el objetivo de convertir el eclipse solar total del pasado 12 de agosto en una oportunidad para mostrar, a través de la fotografía, "la riqueza paisajística, patrimonial y vitivinícola de Valladolid", según ha trasladado la Diputación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La propuesta ha buscado que el eclipse se capturase junto a alguno de los elementos característicos de la provincia: sus paisajes, viñedos, bodegas, municipios o patrimonio. De esta forma, la fotografía ganadora ha conseguido recoger el eclipse y también "la identidad" del territorio desde el que fue observado.

Para participar en el concurso, que se desarrolló a través de Instagram, los participantes debían publicar una fotografía original del fenómeno solar, indicar el municipio en el que había sido tomada y utilizar el hashtag #UnInstanteDeEclipse, además de mencionar a La Milla de Oro del Vino, la Diputación de Valladolid y Turismo de Valladolid.

Como premio, el ganador disfrutará de una experiencia para dos personas en La Milla de Oro del Vino que incluye una noche de alojamiento, desayuno, una visita al Museo del Vino, una visita a una bodega de la Milla de Oro del Vino y una degustación de productos de la provincia.