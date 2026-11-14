Millán llama a votar "en masa" por Vox como "única alternativa" para una "España nueva y decente"

La Portavoz De Vox En El Congreso De Los Diputados, Pepa Millán, En Una Atención A Medios En Ávila. - VOX

ÁVILA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha llamado a votar "en masa" por su formación como "única alternativa" para tener una "España nueva y decente" frente al actual "gobierno mafioso".

En declaraciones a los medios este sábado en Ávila, Millán ha señalado que las elecciones generales del 29 de noviembre son "absolutamente existenciales para la nación española" porque está "en juego" su "supervivencia".

"Tenemos la oportunidad histórica de desalojar del poder a un gobierno absolutamente mafioso que no solamente se ha encargado de degradar nuestra economía, nuestra sociedad, de degradar las instituciones y de arrodillar a todos los resortes del Estado frente al interés político del PSOE y de sus socios, sino también ante un gobierno que ha inoculado sistemáticamente el odio entre españoles", ha aseverado.

Ante ello, ha reivindicado a Vox como "la verdadera alternativa que necesitan los españoles", frente a "las mismas fórmulas que hasta ahora se han demostrado fallidas", para cambiar en España un gobierno que "se ha gastado el dinero de todos en sus tejemanejes".

En este contexto, ha reclamado la necesidad de inversiones en la provincia de Ávila para transporte, infraestructuras para "prevenir inundaciones" o limpieza de montes frente a los incendios, así como en servicios públicos y en "garantizar la integridad y supervivencia" de España "como pueblo", lo que pasa, a su juicio, por "poner coto a la inmigración ilegal".

Millán, quien también ha aludido a la crisis en Ceuta y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, ha subrayado, en este sentido, que la alternativa para "hacer una España nueva y decente" es Vox.

De este modo, ha reclamado "salir en masa a votar". "Si todos los españoles salimos en masa a votar a la única alternativa a este gobierno mafioso, seremos capaces de sortear y seremos capaces de superar cualquier trampa y cualquier fraude que intente el gobierno", ha sentenciado.