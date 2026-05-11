Un millar de alumnos participará en la III Olimpiada Escolar de Segovia, que apradrinan Javi Guerra y Celia Mesonero

El concejal de Deportes de Segovia, Jesús Garrido (izda), el corredor Javi Guerra; la multiatleta Celia Mesonero y el concejal de Juventud, Sergio Garrido, con la antorcha de las Olimpiadas Escolares. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de todos los centros educativos de Segovia participarán del 18 al 20 de mayo en la III Olimpiada Escolar apadrinados por el corredor Javi Guerra y la jugadora de rugby Celia Mesonero.

La cita, que cierra el programa municipal de deporte escolar iniciado el pasado mes de octubre, la han presentado el concejal de Deportes, Jesús Garrido, y el concejal de Juventud, Educación y Agenda Urbana, Sergio Calleja, acompañados por los padrinos de esta edición.

La Olimpiada se inicia el lunes 18 de mayo con el traslado de la antorcha olímpica de colegio en colegio, un recorrido que comenzará a las 9.00 horas y concluirá a las 12.00 horas en la Plaza Mayor, donde los alumnos del CEIP Domingo de Soto serán los encargados de encender el pebetero y dar el pistoletazo oficial de salida a la competición.

Los días 19 y 20 de mayo albergarán las pruebas deportivas, que se desarrollarán en horario aproximado de 9.15 a 12.30 horas en las instalaciones de La Albuera. El martes 19 competirán los alumnos de 6º de Primaria y el miércoles 20 lo harán los de 5º.

Las disciplinas incluidas son fútbol 7, baloncesto, atletismo, vóley playa, balonmano, pádel y deportes alternativos, y se disputarán de forma simultánea en las pistas de atletismo, el campo de fútbol, el pabellón Frontón Segovia, las pistas de pádel del Centro Deportivo Carlos Melero y la pista de vóley playa.

Para su desarrollo se contará con más de 50 monitores y coordinadores, además del profesorado acompañante. La organización ha subrayado que la iniciativa prima valores como el trabajo en equipo, la convivencia y la participación, y que cada centro educativo recibirá un diploma como reconocimiento a su implicación a lo largo del curso.

ESFUERZO

Garrido ha destacado que el evento supone también un reconocimiento al profesorado que, "con esfuerzo y dedicación", ha trabajado durante todo el año para fomentar hábitos saludables entre los escolares a través de la actividad física.

Los padrinos elegidos para esta edición son dos referentes del deporte segoviano con trayectorias de proyección internacional. Celia Mesonero acumula éxitos en disciplinas como el tenis, el fútbol sala, el baloncesto y el rugby, y se ha proclamado campeona del mundo de rugby con el Club El Salvador. Javi Guerra, olímpico en los Juegos de Tokio 2020, ha sido cuatro veces campeón de España, doble campeón de Europa de maratón y ha logrado en tres ocasiones situarse entre los veinte mejores del mundo en esta disciplina.

Los concejales han destacado no sólo los palmarés deportivos de los padrinos, sino los valores que representan como el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo, la superación y el respeto.

El concejal Calleja ha señalado que las Olimpiadas Escolares son "más que una competición deportiva", y las ha definido como "una experiencia educativa, una expresión del esfuerzo compartido y una oportunidad para que los niños y jóvenes descubran que el verdadero éxito no siempre se mide en medallas, sino también en valores, en compañerismo y en crecimiento personal".

Una filosofía que se refleja en el lema olímpico que inspira la cita: "correr más rápido, llegar más alto y ser más fuertes, siempre compartido con los compañeros".