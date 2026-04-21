Mina El Hammani recibirá mañana el Roel de Actriz del Siglo XXI de la 39 Secime

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mina El Hammani llegará mañana a la 39 Semana de Cine de Medina del Campo para recibir el Roel de Actriz del Siglo XXI, un reconocimiento "a su versatilidad tanto en cine como en televisión y teatro".

El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal Emiliano Allende, seguido de la proyección de la película 'La tierra de Amira', de Roberto Jiménez, protagonizada por la intérprete. La jornada también contará con la primera sesión del 24 Certamen Internacional de Cortometrajes y el cierre del ciclo 'Cortos con clase'.

La intérprete madrileña, que alcanzó el reconocimiento público con su participación en la aclamada serie 'Élite' (Netflix), ha recibido en los últimos años galardones como el premio Joven Talento MIM 2021 o el Premio Talía a Joven Talento de la Academia de las Artes Escénicas de España, señala el festival a través de un comunicado.

En televisión ha participado en producciones como 'Historias para no dormir', 'Operación Marea Negra 3' o 'El internado: Las Cumbres', continuación de la exitosa 'El internado'. En teatro, ha formado parte del montaje 'Dentro de la tierra' para el Centro Dramático Nacional y de las obras del festival de Mérida 'Edipo. A través de las llamas', de Luis Luque, y 'Las troyanas', de Carlota Ferrer.

La nueva Actriz del Siglo XXI ha conquistado además la gran pantalla, especialmente con su papel protagonista en el filme 'La tierra de Amira', de Roberto Jiménez, que se proyectará mañana en la Secime tras la entrega del Roel a las 20.00 horas.

El 24 Certamen Internacional de Cortometrajes arranca mañana a las 17.00 horas con una primera sesión compuesta por siete trabajos. En esta edición, destaca la participación de filmes procedentes de Francia y de Irán.

Así, en la tanda del miércoles competirán los cortos galos 'Impure', de Xavier Mesme, y 'Les fleurs de Malva', de Anna Lys, Rémy Berlemont, Alice Hamel, Chen Yun-Hu, Ludivine Lebourg, Estelle Martin y Agathe Ribout, y el iraní 'Gharghalan', de Hamid Kermani. El público disfrutará también de 'Presépio (El pesebre)', de Felipe Bibian (Brasil); 'Drachenfangen', de Anna Niebert (Alemania); 'A thing about Kashem', de Bijon Imtiaz (Bangladesh, Australia); y 'Tulips', de Rhys Prichard (Reino Unido).

La jornada de mañana también acogerá el cierre del ciclo 'Cortos con clase', que acerca el cine a más de 1.800 niños y adolescentes en esta 39 Secime. En esta ocasión, participarán en las dos sesiones programadas (10 y 12 horas) alumnos del Colegio San José, el IES Emperador Carlos, el CEPA Bernal Díaz del Castillo, el Colegio Lope de Vega, Colegio San Juan de la Cruz y el IES Gómez Pereira.

Los trabajos seleccionados para la ocasión son 'Rascacielos', de Matías Valenzuela; 'El mismo', de Virginia Curia; 'La barraca', de Julia Castaño; y 'Educación física obligatoria', de Pablo Porcuna, añade la información.

Hoy: estreno nacional, Fantasmedina y 'Cortos con clase'

La 39 Secime acoge esta tarde a las 20 horas el estreno nacional de la película 'A la cara', de Javier Marco, que acudirá junto a parte de su equipo para presentarla y mantener un encuentro con el público tras la proyección. Además, la jornada de hoy se completará con el ciclo dedicado al género fantástico y de terror Fantasmedina, que alcanza este año su undécima edición con un total de ocho trabajos a concurso. Finalmente, la programación se cierra con la segunda sesión de 'Cortos con clase', dirigida a estudiantes de colegios e institutos, concluye el comunicado.