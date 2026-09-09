Ministerio de Transporte licita por 1,3 millones obras para cinco glorietas en la A-66, N-501 y N-620, en Salamanca

Mapa de las actuaciones que se van a realizar las cinco glorietas. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SALAMANCA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado cuatro contratos de obras para construir cinco glorietas cerradas en la autovía A-66 y las carreteras N-501 y N-620, en la provincia de Salamanca.

Las licitaciones suman una inversión total de 1,3 millones de euros.

La primera actuación, con un presupuesto de 270.000 euros, consistirá en la conversión de las dos glorietas partidas ubicadas en el kilómetro 414,3 de la A-66 en glorietas cerradas.

l segundo contrato, con un presupuesto de 460.000 euros, se llevará a cabo en el kilómetro 77 de la carretera, a su paso por Encinas de Abajo. En esta intersección, además de la N-501, confluyen la carretera autonómica SA-810 (a Babilafuente), las carreteras provinciales DSA-640 (a Huerta) y DSA-110 (a Cilloruelo y a la conexión con la autovía A-50 en el enlace del kilómetro 83) y una calle que da acceso al centro urbano de Encinas de Abajo.

La tercera licitación, con un presupuesto de 290.000 euros, corresponde a la construcción de otra glorieta cerrada en la intersección ubicada en kilómetro 79,6 de la N-501, en la que confluyen el acceso a la Base Aérea de Matacán y al Aeropuerto de Salamanca y un ramal que conecta con la autovía A-50.

Por último, la cuarta actuación, con un presupuesto de 277.500 euros, tiene como objetivo la conversión en glorieta cerrada de la intersección situada en el kilómetro 222,8 de la carretera N-620, en la que confluyen también la carretera autonómica SA-601 y la carretera provincial DSA-660.

Estas actuaciones se incluyen dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 97,5 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Salamanca.