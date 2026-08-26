El Ministerio de Vivienda anuncia la construcción de 161 viviendas más en Santos-Pilarica y avanza trámites en La Rubia

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la visita a la promoción de vivienda colaborativa. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles en Valladolid que licitará en las próximas semanas el proyecto de construcción de una promoción de 161 viviendas en una parcela, que pertenecía al Sareb, en la calle Universo, en el barrio de Los Santos-Pilarica, al tiempo que ha señalado que en los Cuarteles de la Rubia se han presentado cuatro empresas al concurso del proyecto de demolición que dará paso a otra actuación urbanística con hasta 700 viviendas.

Isabel Rodríguez ha visitado este miércoles en la ciudad una promoción de 50 viviendas colaborativas con alquileres asequibles para jóvenes que construye la Junta de Castilla y León, con importante aportación de fondos NextGenerationEU gestionados por el Ministerio de Vivienda, en la calle Mieses. Ha estado acompañada, entre otros, por la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

La ministra socialista ha anunciado este miércoles que, en "el compromiso del Gobierno de España con la ciudad de Valladolid" la empresa estatal dedicada a la vivienda, Casa 47, licitará "en las próximas semanas" un nuevo proyecto para construir 161 viviendas en la calle Universo, en Los Santos-Pilarica, en una parcela de la Sareb dentro del trabajo de "recuperación del patrimonio de los españoles".

Estos suelos de Sareb "van a estar ya al servicio de los vallisoletanos", ha recalado la ministra, en un proyecto de vivienda que implicará "más de 25 millones de euros" para la construcción de esta promoción de 161 viviendas públicas.

Carnero había pedido, en su intervención de este miércoles, "celeridad" al Ministerio para acelerar "al máximo" la construcción de vivienda asequible en la promoción que se prevé en los terrenos de los antiguos cuarteles de La Rubia y la ministra ha respondido a Carnero que la empresa estatal Casa 47 tiene en marcha el proceso de licitación de la redacción del proyecto de demolición de las edificaciones situadas junto al paseo de Zorrilla, al que se han presentado ya cuatro ofertas de empresas, que los servicios técnicos resolverán "en los próximos días".

"Lo siguiente", ha añadido, será el proyecto de obra de la demolición y "tan pronto como el Ayuntamiento tenga listo su planeamiento" se podrán dar los siguientes pasos. "Tenemos que todos implementar esa celeridad", ha recalcado Rodríguez, que ha agradecido la "colaboración" e "implicación" de los servicios municipales con Casa 47 para sacar adelante el proyecto y ha defendido que la entidad estatal trabaja "con esa celeridad".

Como ha confirmado Jesús Julio Carnero, la modificación del planeamiento urbanístico se dirige ha habilitar que los terrenos de los antiguos cuarteles puedan acoger el máximo posible, de unas 700 viviendas.

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, "EJEMPLO DE CELERIDAD"

Rodríguez ha puesto como ejemplo de celeridad el caso del Ayuntamiento de Madrid con el proyecto de Campamento, ya que apunta que "a penas un mes después de que el Ayuntamiento de Madrid diera por definitivo el proyecto, se adjudicaron las obras de urbanización sobre los terrenos".

La actuación de la calle Mieses que se ha visitado este miércoles cuenta con una inversión total prevista de 7 millones de euros, de los cuales 4,5 millones proceden de fondos propios de la Junta y 2,5 millones llegan de los fondos europeos, en una parcela cedida por el Ayuntamiento de la capital.

La previsión es que las obras del edificio, que contará con 50 viviendas de 60 metros en régimen de alquiler "asequible", concluyan "en los próximos meses".

El edificio, distribuido en tres plantas, se encuentra entre las calles Mieses y Bálago y se ha diseñado con un concepto de "corrala", en el que todas sus viviendas dan a la calle y al patio interior abierto, que contará con zona verde y parque infantil.

Las viviendas tiene un salón-cocina, ésta última "totalmente equipada", dos dormitorios, dos baños y terraza, además de ventilación cruzada y luz natural. La promoción incluye un sótano con 65 plazas de aparcamiento y 50 trasteros. El proyecto incorpora también espacios comunes destinados a favorecer la convivencia, como zonas de coworking, lavandería, cuarto para bicicletas y sillitas de niño, además del patio interior.

Desde el punto de vista energético, las viviendas estarán conectadas a la red de calor con biomasa que gestiona Somacyl y contarán con certificación energética A.

El modelo de vivienda colaborativa combina espacios privados con zonas y servicios compartidos, favoreciendo la convivencia y la cooperación entre vecinos y ofreciendo una alternativa residencial que facilita el acceso de los jóvenes a una vivienda asequible.

La vicepresidenta de la Junta ha destacado que la política de vivienda del Gobierno que lidera Alfonso Fernández Mañueco tiene en marcha actualmente cuatro actuaciones de alquiler joven en Valladolid, con un total de 393 viviendas. Entre ellas, ya se encuentran habitadas las 59 viviendas colaborativas construidas en el sector Los Viveros y que fueron entregadas en el mes de julio.

Asimismo, está previsto que durante 2026 se entreguen las promociones de Parque Alameda, con 170 viviendas, mientras que en 2027 se completará la promoción de Parquesol, integrada por 114 viviendas.

A estas actuaciones se suma la licitación de un nuevo bloque de 50 viviendas en la plaza de Vadillos y la tramitación de una promoción de 108 viviendas en los antiguos Cuarteles de la Carretera de Madrid.

Blanco ha sumado, dentro de la política de vivienda, la resolución en el mes de julio de la convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda correspondiente al año 2025, que ha permitido beneficiar a 22.137 personas y familias de la Comunidad con una inversión total de 53.936.579 euros, la mayor cuantía destinada hasta la fecha a esta línea de ayudas.

COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

En este sentido, tanto la vicepresidenta como la ministra de Vivienda ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones, que Rodríguez ha definido como "obligatoria". Eso sí, la ministra ha matizado que no podrán estar satisfechos por lo hecho hasta que no se haya logrado "variar la situación que hoy se vive y garantizar de una vez para siempre el derecho a la vivienda".

Así, ha reflexionado que ante las "crisis recurrentes de vivienda" que ocupan un lugar destacado entre las preocupaciones de los ciudadanos, se ha hablado "demasiado" de la "voracidad" del mercado y del "derecho a la propiedad frente al derecho de vivienda", pero ha defendido que la respuesta "no puede ser otra que lo público, más inversión pública, más vivienda pública, más alquileres públicos y asequibles, preservar el valor del suelo público, evitar cualquier especulación, garantizar procedimientos transparentes en las adjudicaciones de vivienda...".

Ese es el camino, ha aseverado, por el que "transita el Gobierno de España", que a juicio de la ministra "ha permitido reactivar a un sector de la construcción y enfocarlo en la construcción de vivienda pública y de vivienda asequible".