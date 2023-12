Los MIR de Valladolid remiten una carta a Sanidad al considerar "ilegal" contratar médicos sin especialidad

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 116 MIR (Médicos Internos Residentes) de las dos áreas de Salud de Valladolid han firmado una carta que han remitido a la Consejería de Sanidad en la que manifiestan su oposición a la contratación de médicos sin titulación de especialista ya que supondrá que no se garantice una atención cualificada, un aumento de las incidencias de negligencia médica y de consultas duplicadas.

En la carta se recoge un decálogo de razones por las que los firmantes se oponen a estas contrataciones que supondrán "un mal uso de los recursos sanitarios disponibles y una merma de las necesidades asistenciales, organizativas y logísticas".

Así, los MIR de Valladolid apuntan a la "ilegalidad de la medida" y se remiten al Real Decreto 853/1993 que recoge que para ejercer como médico en el sistema sanitario público, es necesario además

de la licenciatura o grado, tener una especialidad.

Asimismo, aseguran que no se garantiza una atención cualificada ya que al no tener especialidad estos profesionales no cumplen con las competencias de calidad garantizadas a través del sistema MIR, además de que supone una devaluación de la especialidad, y supondrá que cualquier error médico será una negligencia.

Otro de los motivos esgrimidos es que estas contrataciones supondrán un "detrimento" de la capacidad docente del Sistema Nacional de Salud, debido a que la presencia de médico sin especialidad, así como un "menosprecio" a la labor educativa y desinteresada de los tutores.

Igualmente, consideran que empeorarán las condiciones del profesional médico debido a que la contratación de médicos sin especialidad supone el aumento de la carga laboral de aquellos médicos especialistas, además de entender que se "minusvalora" el esfuerzo realizado por los MIR y de que se transmite la sensación de que la gestión pública de la Sanidad se basa en la improvisación.