'Miradas que suenan' llegará al Delibes de Valladolid los días 12, 14 y 15 de mayo con 2.000 niños de colegios de CyL

Archivo - Una edición pasada de 'Miradas que suenan'. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge los días 12, 14 y 15 de mayo el espectáculo 'Miradas que suenan', una cantata que contará con la participación de 2.000 niños junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OscyL).

El espectáculo interactivo e inclusivo 'Miradas que suenan' es una experiencia musical que supone la última propuesta de la temporada 2025-2026 del ciclo 'Escolares y en Familia' impulsado por la Junta.

Los días 12, 14 y 15 de mayo, en la Sinfónica Jesús López Cobos, se podrá disfrutar del espectáculo dirigido a escuelas y familias. El espectáculo tendrá dos pases: a las 12:30 horas dirigidas a centros escolares y a las 18:00 horas para el público general.

'Miradas que suenan' es un espectáculo interactivo que forma una experiencia musical, donde cada voz e instrumento cuenta. Un espectáculo donde la soprano interpretará el papel de una investigadora que deberá resolver diversos enigmas con ayuda del público.

'Miradas que suenan' contará con la participación de alrededor de 2.000 niños, durante las diferentes sesiones, que subirán al escenario para cantar una obra original creada para la ocasión.

Una obra que ha sido encargada para celebrar el decimoquinto aniversario del proyecto educativo 'MiraDas', del área socioeducativa de la OSCyL y del Centro Cultural Miguel Delibes.

El equipo artístico reúne un destacado grupo de profesionales de diferentes disciplinas, además de los músicos de la OSCyL y los alumnos de diferentes centros educativos de Castilla y León. Entre este amplio elenco destaca la participación de la directora Jhoanna Sierralta, el director de los coros escolares Ignacio Nieto, la soprano Paula Mendoza y la compositora Katrina Penman, creadora de la obra encargada.

Cuenta con la dirección escénica y dramaturgia de Ana Gallego quien, además, colaboró con Marieta Monedero en la creación de la letra.

La celebración de este evento culmina el proceso educativo y artístico desarrollado durante todo el curso, que ha incluido tres formaciones específicas para el profesorado de música de los centros participantes.