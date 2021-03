Miriam Andrés presentaría una moción de censura "con un pequeño charco" pero "no hay agua"

PALENCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria provincial del PSOE en Palencia, Miriam Andrés, ha afirmado este miércoles que "con un pequeño charco" presentaría una moción de censura en el Ayuntamiento de la capital, formado por PP y Ciudadanos, mientras aseguraba que ahora "no hay agua".

Así lo ha hecho durante una rueda de prensa, en la que estaba acompañada de la secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, tras reunirse con los responsables provinciales del partido para tratar varios asuntos que afectan a la capital palentina.

Andrés ha admitido haber recibido "muchas llamadas" tanto de Ciudadanos cómo de gente del dentro del Ayuntamiento preguntando si hay que aguantar "dos años más" esta situación.

"Yo no me tiraré a la piscina sin agua, con un pequeñito charco me tiraría de cabeza" ha manifestado, mientras la secretaria provincial socialista en Palencia aseveraba que "ahora sobre la mesa no hay moción de censura en Palencia porque no hay agua" y porque el PSOE es un partido serio ha asegurado, pero que en el momento que "haya unas gotas" lo harán.

Por el momento, Miriam Andrés ha explicado que los socialistas estarán en la oposición aunque los ciudadanos "no lo quisieron" pero que "no le quepa nadie ninguna duda" de que si en algún momento "hubiera alguna posibilidad" de mandar fuera al gobierno inane del Ayuntamiento de Palencia, "lo haría y lo intentaría".

Por su parte, Sánchez ha trasladado que además de en Palencia, la situación "de degradación" de Castilla y León "es un clamor" desde el punto de vista democrático, judicial y social entre los colectivos de Castilla y León, y es un debate "que ya está en la calle".

Así, ha reiterado que para los socialistas la moción de censura en la región "no ha estado nunca encima de la mesa, pero sí ha habido un antes y un después de la resolución del Supremo". Ha señalado que la moción no depende solo de ellos y que seguro que la presentarán "en el mejor momento para Castilla y León y cuando sea positiva para la región".

CONTACTO CON CS

Ante las preguntas de si había habido algún contacto con la formación naranja ha subrayado que el PSOE es "un partido serio" que hace las cosas bien y que no cuenta las cosas porque quiere que "esta moción prospere" ya que ahora están dedicados a trabajar y centrados en luchar contra la pandemia.

"Si hubiera contactos no les diría ni una cosa ni la contraria, porque quiero que esa moción de censura, que supone esperanza y cambio y es lo que las urnas clamaron en las últimas elecciones, sea una realidad y podamos volver a ser una tierra de oportunidades" ha señalado.

Ana Sánchez ha invitado una vez más a Ciudadanos a reflexionar sobre si "ha venido a la política para esto" ante los hechos objetivos de que después de cada cita electoral van perdiendo más representatividad.