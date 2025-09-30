La "mítica" banda tributo God Save The Queen regresa a Arroyo de la Encomienda (Valladolid) el próximo 31 de octubre

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La "mítica" banda tributo God Save The Queen volverá a hacer vibrar al municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda el próximo 31 de octubre con un nuevo espectáculo cargado de "energía, nostalgia y la esencia del grupo liderado por Freddie Mercury".

En este marco, la agrupación argentina recreará "con fidelidad" los conciertos de los años 80, con una puesta en escena, un vestuario y un escenario "idéntico" para que el público viva una experiencia lo más cercana posible a un concierto original de Queen, según un comunicado de la organización recogido por Europa Press.

La banda, integrada por Pablo Padín, Francisco Calgaro, Matías Albornoz y Ezequiel Tibaldo, quienes llevan más de dos décadas por los escenarios de todo el mundo, incluirá en su espectáculo clásicos como 'I Want to Break Free' o 'We Are the Champions'.

En este sentido, Padín ha admitido estar "muy contento" de volver a Valladolid, en una cita que ha prometido ser "una noche mágica e irrepetible". Las entradas para disfrutar de este espectáculo ya están disponibles a través de las webs www.arroyoesfera.com, www.entradas.com y El Corte Inglés.