Mitzin Trápaga (Cs): "Tener Una Vivienda En Castilla Y León No Puede Ser Un Lujo"

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos (Cs) a la Junta de Castilla y León por Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha denunciado este sábado que la Comunidad atraviesa una situación "insostenible" para jóvenes y familias como consecuencia "del conformismo del PP y del abandono del PSOE".

Antes del encuentro 'Elige Castilla y León: del reto a la oportunidad', celebrado en el Hotel Valladolid Recoletos, Trápaga ha atendido a los medios de comunicación para poner sobre la mesa algunos de los principales problemas estructurales que sufre Castilla y León.

"Castilla y León acaba de batir su récord histórico de envejecimiento", ha advertido la candidata liberal, que ha subrayado además un dato especialmente revelador de la crisis demográfica: "Todos los menores de cinco años de Castilla y León caben en el Santiago Bernabéu. Son menos de 70.000", ha precisado.

Trápaga también ha alertado de las enormes dificultades que afrontan los jóvenes para iniciar un proyecto de vida en la Comunidad. "Solo un 13% de los jóvenes se emancipa y los menores de 30 años tienen que destinar un 61% de su sueldo al alquiler. Así no hay manera de retener talento ni de ofrecer futuro", se ha lamantado.

En este sentido, ha responsabilizado directamente al bipartidismo de haber cronificado estos problemas durante décadas. "Esto es fruto del conformismo del PP y del abandono del PSOE", ha señalado.

La candidata de Ciudadanos ha criticado además la gestión del Partido Popular en materia de vivienda, haciendo referencia a la descalificación de viviendas protegidas en Villa de Prado. "Conocemos que el PP descalifica viviendas protegidas en Villa de Prado en contra del criterio de sus propios técnicos, en una promoción donde obtuvo una vivienda el hijo del entonces alcalde. Vivienda pública para conseguirla. Privada para venderla", ha denunciado.

Frente a esta situación, Trápaga ha defendido las propuestas de Ciudadanos para facilitar el acceso a la vivienda y generar oportunidades reales en Castilla y León. "Tener una vivienda no puede ser un lujo", ha afirmado.

MEDIDAS PLANTEADAS

Entre las medidas planteadas por la formación liberal figuran la creación de una bolsa única y transparente de vivienda pública, "sin chanchullos ni favoritismos"; préstamos sin interés para la primera vivienda; garantía pública de alquiler para ofrecer seguridad a los propietarios; y la liberación de suelo y la eliminación de burocracia, ya que "la burocracia encarece la vivienda antes de poner el primer ladrillo".

Asimismo, Ciudadanos propone incentivos para quienes emprendan en el mundo rural, una Formación Profesional ligada al territorio y un programa de prácticas universitarias en empresas rurales, con el objetivo de fijar población y generar oportunidades en toda la Comunidad. "Queremos que quien se forme aquí tenga la oportunidad y la ilusión de quedarse", ha asegurado Trápaga.

Tras la atención a medios, Ciudadanos ha celebrado el encuentro 'Elige Castilla y León: del reto a la oportunidad', un acto centrado en el diálogo con profesionales y representantes de la sociedad civil sobre emprendimiento, vivienda, atracción y retención del talento joven y desarrollo rural.

En el acto han participado, junto a Mitzin Mariana Trápaga, Patricia García Gómez, emprendedora rural y líder de proyectos de innovación; Luis M. Torres, experto en servicios; y Alejandro Alonso, joven emprendedor del sector de las artes escénicas. También ha asistido el secretario general de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas. "Si quieres cambiar las cosas, haz algo distinto. Elige Castilla y León. Vota Ciudadanos", ha concluido la candidata.

