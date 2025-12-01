La modernización del Colegio Universitario de Zamora tendrá una segunda fase dotada con 517.000 euros

El Consejero De La Presidencia De La Junta De Castilla Y León, Luis Miguel González Gago, Junto Al Resto De Las Autoridades, Durante La Visita. - JUNTA DE CYL

ZAMORA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La modernización del Colegio Universitario de Zamora contará con una segunda fase dotada con 517.000 euros, tal y como han anunciado este lunes el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, y el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. Los dos responsables de ambas instituciones que financian los trabajos han visitado el inmueble para constatar lo ya ejecutado y anunciar lo que está por venir.

González Gago ha explicado que el Colegio Universitario ha sido rehabilitado y modernizado en su primera fase gracias a una inversión de casi 480.000 euros aportada íntegramente por la Consejería de la Presidencia a través del Fondo de Cooperación Económica Local General. Gracias a esta inversión, se ha podido acometer la remodelación de las instalaciones, su acondicionamiento general y la mejora de su eficiencia energética.

Durante la visita, el consejero ha subrayado la colaboración constante del Gobierno autonómico con las diputaciones provinciales: "Nuestro compromiso es mantener y reforzar su labor, asegurando que los fondos y las inversiones lleguen a los municipios y mejoren la vida de quienes eligen desarrollar su proyecto vital en el medio rural", ha defendido González Gago.

En 2025, la cooperación económica local de la Consejería de la Presidencia con las nueve diputaciones provinciales ha superado los 30,5 millones de euros, incluyendo el apoyo a su gasto corriente e inversiones propias, subvenciones para mejorar la asistencia técnica a municipios, apoyo a políticas sociales, y actualización de encuestas de infraestructuras y equipamiento.

También incluyen los casi 10 millones de euros que las diputaciones reciben de la Junta para inversiones de los ayuntamientos en municipios de menos de 1000 habitantes procedentes del Fondo de Cohesión Territorial, que gestionan, aportando, además, un 25% de fondos adicionales. Gracias a estas ayudas, las diputaciones han recibido más de 120 millones de euros en la presente legislatura, con un incremento del 6% desde 2022.

En el caso de la Diputación de Zamora, esta institución ha recibido en la legislatura un total de 15,7 millones de euros de la Consejería de la Presidencia, "destinados a modernizar sus inversiones, fomentar la cohesión territorial, mejorar su oficina de asistencia a municipios y sus políticas sociales, todo ello en beneficio de los pueblos de la provincia".

En cuanto a la futura intervención en el inmueble donde se ha desarrollado la visita, Faúndez ha explicado que el edificio "necesita un pequeño empuje" para su remate y ha recordado que el Colegio Universitario es un edificio de referencia al que acuden los alumnos del consorcio de idiomas, de la UNED y de la Escuela de Relaciones Laborales.