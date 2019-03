Mohíno dimite junto a dos concejales del PP de Medina del Campo y lamenta la "falta de palabra" de Carnero

Publicado 28/02/2019 15:01:27 CET

Niega que se vayan a presentar por Ciudadanos pero continuarán con un "proyecto municipalista" para las elecciones de mayo

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora portavoz del Partido Popular en Medina del Campo (Valladolid), Olga Mohíno, y los concejales David Alonso y Sofía González han anunciado este jueves su dimisión como ediles y su baja del PP, que consideran que les ha "decepcionado", al tiempo que han reprochado la "falta de palabra" del presidente provincial del PP, Jesús Julio Carnero.

Mohíno, Alonso y González han presentado en la mañana de este jueves su dimisión como concejales tanto del Partido Popular como de la Corporación municipal, pues la ya exportavoz ha recalcado que no iban a poder "hacer nada" como no adscritos, por lo que no les parecía adecuado "mantener un sillón".

La exportavoz ha subrayado que se apartan de una organización como el PP que les ha "decepcionado profundamente" pese a que asegura que confiaban en ella y que han "trabajado muy duro a pesar de todas las trabas" con las que se han encontrado desde "el minuto uno" de su mandato.

Olga Mohíno también ha sido muy crítica con el papel del presidente provincial del PP, Jesús Julio Carnero, de quien ha criticado que "no ha tenido palabra", pues afirma que en su día se comprometió a consensuar con el Grupo Municipal del partido en Medina "la mejor lista electoral", en la que ella estaba dispuesta para encabezar el proyecto.

Sin embargo, ha defendido que cuando acudió a la reunión de la Junta Local del PP de Medina a presentar los avales necesarios para ser candidata, se encontró "cuarto de hora antes" con que se habían llavado a cabo unas "maniobras bastante oscuras" para posicionar al actual alcalde de Nava del Rey (Valladolid) como cabeza de lista.

"Nadie de la Junta Local, ni de la Dirección provincial, se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que se quería poner otro proyecto en medina del campo. Nos hemos encontrado con una pared", ha lamentado Mohíno, que ha aseverado que Jesús Julio Carnero "ha faltado a su palabra", en lo que considera una muestra de que los dirigentes de los partidos "no acaban de dar el paso de rigor" que se espera de ellos.

Olga Mohíno ha recordado los problemas del Grupo Popular de Medina en las "dimisiones y transfuguismos" que se produjeron al inicio de la legislatura, mientras que ha considerado que el origen de sus diferencias con la Dirección provincial estuvo en que dejaron "de lado indicaciones" del partido para seguir una línea "paralela pero distinta" y ser "rigurosos con el pueblo"

La exportavoz ha asegurado que los ocho concejales que formaban parte del Grupo Popular consideraban que tenían "posibilidades de llevar adelante un proyecto de futuro, alentador, respaldado por los vecinos", los cuales defiende que "siempre" les han mostrado su apoyo. "Era el momento de finalizar el período de transición que nos ha tocado vivir y posicionar un proyecto firme para Medina del Campo", ha concretado.

Sin embargo, cuando conocieron las formas "tan poco decorosas" con las que el partido designaba a otro candidato, "todos los concejales" coincidieron en su contrariedad por esta decisión, ya que estaban de acuerdo en elevar una propuesta de lista encabeza por la propia Mohíno.

La exportavoz ha añadido que creía que "había que dar un paso más" para mostrar que" lo que se ha hecho con este grupo de concejales no ha sido para nada elegante", y por eso ella y sus dos compañeros les ha parecido que debían dimitir de sus cargos y dejar el partido. En todo caso, se ha mostrado comprensiva con que los otros cinco ediles del PP no les hayan acompañado en este movimiento, ya que en sus reuniones plantearon que "todo el mundo tiene que ser libre de hacer lo que le parezca" y cada uno debía "sopesar pros y contras".

En este sentido, ha matizado que dentro del Grupo hay gente "muy vinculada familiar o laboralmente" con el Partido Popular.

NO SEGUIRÁ LOS PASOS DE SILVIA CLEMENTE

En la comparecencia, Mohíno ha desmentido que vaya a "seguir los pasos" de la expresidenta de las Cortes regionales, Silvia Clemente, e integrarse en la candidatura de Ciudadanos para la Alcaldía, y de hecho ha recalcado que no lo ha "contemplado" pese a que la han llamado para explicarle el proyecto. La exportavoz ha aseverado que actualmente este movimiento haría "flaco favor".

Olga Mohíno ha añadido que los tres concejales dimisionarios han visto que pueden continuar el trabajo por Medina "en un proyecto más municipalista", aunque no ha querido precisar si sería una candidatura ciudadana o independiente, o bien se integrarían en otro partido distinto que no sea el PP ni Cs.

"Los vecinos nos han mostrado su apoyo, ven como algo natural que sigamos adelante con este proyecto", ha insistido, algo que ha apuntado que concretarán posiblemente la próxima semana.