Molesta a los clientes de un bar, coge el coche y le paran en Zamora ebrio tras avisar un ciudadano

Intervención de la Guardia Civil en carretera. - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un conductor que arrojó una tasa de alcoholemia que superaba el triple del máximo permitido después de molestar a los clientes de un bar, coger el coche y un ciudadano avisara por el peligro potencial que suponía.

El hecho ocurrió hace unos días, cuando un ciudadano se puso en contacto con la Guardia Civil de Zamora para informar de que una persona había estado molestando a la clientela de un bar de la localidad de San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), se había puesto al volante de un vehículo con evidentes signos de embriaguez y se dirigía conduciendo hacia la carretera N-630 (Gijón-Sevilla).

Inmediatamente, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo antes de que ocasionase un siniestro grave de circulación, en plena operación especial de tráfico de Semana Santa, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

El despliegue de las patrullas culminó con la localización del vehículo cerca la población de Manganeses de la Polvorosa y, tras someter a su conductor a las pruebas de alcoholemia en aire espirado, arrojó una tasa de 0,81 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que supera en más de tres veces el valor de 0,25 que es el máximo permitido para este conductor y tipo de vehículo.

Además de lo anterior, los guardias civiles, pudieron constatar cómo esta persona mostraba unos signos externos que evidenciaban la conducción bajo una fuerte influencia de bebidas alcohólicas.

POSIBLE PRISIÓN

Como consecuencia, este conductor, ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y se enfrenta a una pena que podría suponer su ingreso en prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce o trabajos en beneficio de la comunidad por hasta 90 días. En cualquier caso, se le retirará el permiso de conducción entre uno y cuatro años.

La colaboración ciudadana fue determinante para la evitación de un posible siniestro vial, por lo que el jefe del subsector de Zamora envió a este ciudadano una carta de agradecimiento por su colaboración.

La Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana "que cada vez es más frecuente" con estas acciones se pone de manifiesto "el alto grado de concienciación de la sociedad española" y "el creciente rechazo social hacia los delincuentes viales" que nos exponen a todos a las dramáticas consecuencias de los siniestros de tráfico, han añadido las mismas fuentes.