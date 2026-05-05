Mombeltrán (Ávila) pedirá la declaración de zona catastrófica por los daños de las lluvias en una zona que se incendió

Daños causados por las lluvias en una zona afectada por un incendio el pasado año en Mombeltrán (Ávila). - AYUNTAMIENTO DE MOMBELTRÁN (ÁVILA).

MOMBELTRÁN (ÁVILA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mombeltrán (Ávila) solicitará la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil ante la magnitud de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales del 29 de abril en la zona quemada en el incendio de 2025.

Los daños han afectado tanto en cauces como en la red de abastecimiento, infraestructuras y terrenos tanto municipales como particulares, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El alcalde de Mombeltrán, Francisco Hernández de la Cruz, ha asegurado que las lluvias torrenciales que cayeron el 29 de abril han provocado un "desastre mayúsculo", al coincidir la fuerte tormenta en la zona ya de por sí dañada por el incendio del verano pasado.

"Nunca antes se había tenido que cortar la carretera nacional, la del Arenal y La Centenera al mismo tiempo por causa de las lluvias", ha explicado.

Además, se han desconfigurado algunos cauces de río, de tal manera que el agua circula fuera de su curso natural y atravesando fincas, muchas de ellas destrozadas por el arrastre del agua, que en el día de la tormenta llevaba cenizas y barro. Tras las primeras valoraciones, el Ayuntamiento se planteó solicitar la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, para lo que también pedirá el respaldo de las instituciones provinciales.

Toda la red de pistas forestales en el área del incendio del pasado verano se ha visto afectada por la escorrentía de las aguas pluviales, con destrozos considerables que se concentran principalmente en la zonas de Las Morañegas, Arroyocastaño y el río Molinillo.

OTRAS CONSECUENCIAS

Entre los múltiples daños hay cultivos, infraestructuras agrícolas, así como instalaciones municipales y particulares que han quedado inutilizadas.

También ha afectado a la red de abastecimiento municipal, cuyas captaciones han quedado desenterradas por la fuerza de arrastre del agua. Algunas de estas captaciones son las que tuvieron que realizarse tras el incendio del mes de julio de 2025, para garantizar el suministro de agua a la población de la Villa.

En el caso de la zona de Las Morañegas, se han visto comprometidas todas las captaciones de agua, aunque no ha afectado al abastecimiento de agua. Según ha indicado el alcalde, se siguen localizando y reparando las múltiples averías de la red.

Fuentes municipales han señalado que hay que tener en cuenta que, al producirse estas lluvias sobre un terreno quemado, los daños "se han multiplicado por diez al estar el suelo desprotegido", lo que ha provocado que el arrastre de material, mezclado con barro y cenizas, y a mayor velocidad y fuerza, haya provocado mayores destrozos a su paso.

El alcalde de la Villa ha lanzado a la población un mensaje de esperanza y fuerza, especialmente a los vecinos cuyas parcelas e infraestructuras se han visto afectadas. También ha pedido apoyo a las distintas instituciones para que, entre todos, se pueda recuperar la zona cuanto antes.