El Monasterio de San Zoilo de Carrión (Palencia) expone los restos del claustro románico aparecidos en 2021

Inauguración de la exposición 'Bajo Claustro' en el Monasterio de San Zoilo. - JCYL

PALENCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de San Zoilo, ubicado en Carrión de los Condes (Palencia), expone los restos del claustro románico aparecidos en las obras de recuperación arquitectónica de 2021, piezas "inéditas" que se dan a conocer tras haber sido tratadas por profesional cualificado en un "trabajo de máxima calidad".

Con el título de 'Bajo Claustro', la exposición, inaugurada este lunes con la participación del director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto, alude al lugar en el que fueron encontrados los restos.

En el marco de un proceso de recuperación arquitectónica, tras actuaciones en la torre campanario y en la zona de la galilea, así como la restauración de las magníficas telas medievales del monasterio, descubiertas en 2003, el hallazgo tuvo lugar en 2021, cuando se acometió una intervención en el claustro del monasterio.

Durante su desarrollo aparecieron sepulturas y las cimentaciones del claustro románico en los lados oeste y norte del claustro actual. Así, se pudo documentar el espacio en el que se inició el desmontaje del claustro románico y la construcción del actual, con la constatación, además, de que muchas de las piezas del primero fueron reutilizadas en las cimentaciones del segundo.

Capiteles, fustes de columnas, dovelas y canecillos aparecieron integrados en estas estructuras, y parte de estas piezas arqueológicas fueron extraídas y restauradas, según ha detallado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

De este modo, el conjunto de piezas que se pueden ver en esta exposición está compuesto por cuatro capiteles, uno figurado y tres con decoración vegetal, un cimacio, una basa de columna y un canecillo, a los que se añade un capitel románico, procedente del monasterio de San Salvador de Nogal de las Huertas, que fue donado por el Ayuntamiento de Carrión de los Condes al Museo de Palencia.

Además, la ubicación elegida para ella, el espacio expositivo Sala Galilea, junto a la puerta occidental románica de la primitiva iglesia del siglo XII del monasterio, ofrece el contexto "adecuado" para la exhibición de las piezas "inéditas".

Así, junto con otros elementos románicos recuperados en intervenciones restauradoras pasadas, la muestra "traslada" al espectador al origen románico benedictino y cluniacense de San Zoilo de Carrión, siglos XI y XII, en relación con el monasterio más antiguo y cercano de San Salvador de Nogal de las Huertas y con el referente nacional de San Martín de Frómista.

Las piezas reseñadas del conjunto han sido tratadas y consolidadas por profesional cualificado a cargo de los organizadores de la muestra, la Asociación Cluny Ibérica, con la financiación de la Diputación de Palencia, bajo la supervisión del Museo de Palencia, centro al que las piezas están asignadas como colección estable.

De este modo, se ha llevado a cabo un "trabajo de máxima calidad", coordinado entre instituciones públicas y el tejido asociativo.

La exposición temporal, promovida por la Asociación Cluny Ibérica, cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, la Diputación de Palencia y la Junta, si bien también destaca el apoyo del Centro de Iniciativas Turísticas de Carrión (responsable de la apertura del monumento), la Diócesis de Palencia y el Hotel Real Monasterio de San Zoilo.

La Junta ha subrayado que esta exposición adquiere, además, una "especial relevancia" en el contexto del camino iniciado para el reconocimiento de Cluny como Patrimonio Mundial, una candidatura en la que trabaja el Ejecutivo autonómico con la Federación Europea de Sitios Cluniacenses, con la Asociación Cluny Ibérica y con los ayuntamientos implicados, convencidos de que el itinerario cultural europeo Sitios cluniacenses pueda convertirse en un bien cultural transnacional reconocido por la Unesco.