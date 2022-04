'Moneyboys', Mejor Largometraje en la 21 edición de Cinhomo, que logra récord de asistencia

'Tengo miedo torero', Premio del Público; 'Bienvenidos a Chechenia', Mejor Documental y 'Dans la Nature', Mejor Corto de Ficción

VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La película taiwanesa 'Moneyboys', del director Jean-Louis Vialard, se ha alzado con el Premio del Jurado al Mejor Largometraje de Ficción de la 21 edición de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual (Cinhomo), cuya gala de clausura se ha celebrado este jueves en el Aula Mergelina de la Universidad de Valladolid.

'Moneyboys' es el debut en el largometraje del cineasta taiwanés afincado en Austria. El jurado, formado por César Combarros, Jelena Dragas y Chema Domingo, acordó conceder también una Mención Especial a 'At the end of Evin', ópera prima de los iraníes Mohammad y Mehdi Torab Beigi, según el fallo difundido por la orgnaización.

Asimismo, el jurado ha decidido otorgar el Premio Bodega Hiriart al Mejor Cortometraje de Ficción a 'Dans la Nature', del suizo Marcel Barelli, mientras que ha otrogado una Mención Especial al cortometraje '17 minutos con Nora', del español Imanol Ruiz de Lara.

El público ha otorgado el Premio a Mejor Cortometraje ex aequo a 'Dans la Nature' y a 'Nuestros hijos', de Cecilia Gessa, al tiempo que ha otorgado el Premio al Mejor Largometraje a 'Tengo miedo torero', la adaptación cinematográfica de Rodrigo Sepúlveda de la novela homónima de Pedro Lemebel.

En cuanto al XV Ciclo Documental de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, el jurado oficial, formado por Carmen Rodríguez, Miguel Sánchez y Raquel Aranzana, ha decidido otorgar Premio Ribera de Duero al Mejor Largometraje Documental a 'Bienvenidos a Chechenia', de David France y ha otorgado el Premio al Mejor Cortometraje Documental a 'Hors-Jeu', de Hannah Cauhépé.

'ATRÉVETE'

Por su parte, el jurado senior, formado por Emiliano Piélagos, Toñi Arranz y Mauri García, ha otorgado el Premio al Mejor Largometraje Documental a 'Atrévete', de Iratxe Aranguren Lacunza y Luis Aranza Ladrón, y ha otorgado también una Mención Especial a 'Bienvenidos a Chechenia'.

El Premio al Mejor Cortometraje Documental se lo han otorgado a 'Se receta silencio' de Miguel Misses y Aitor Aguirre por dar visibilidad a la intersexualidad.

Finalmente, el jurado joven, formado por Diego Yáñez, Silvia Mazuelas y Roco Gómez ha otorgado el Premio al Mejor Largometraje Documental a 'Toutes les vies de Kojin', de Diako Yazdani y ha dado una Mención Especial a 'Aprender a vivir', de Ander Duque. Finalmente, el Premio al Mejor Cortometraje Documental ha sido para 'Hors-Jeu', con Mención Especial para 'Se receta silencio'.

La gala, que colgó el cartel de aforo completo y que fue presentada por Lady Veneno, culminó con la proyección de 'Potato Dreams of America', una película estadounidense del director Wes Hurley. La organización ha destacado la gran afluencia de público en esta edición, con todas las entradas vendidas en varias sesiones.