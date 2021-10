Montero aboga por "decisiones valientes" vistas con "gafas moradas" para la mujer rural

SAN PELAYO (VALLADOLID), 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha abogado por adoptar decisiones "valientes, transformadoras y estructurales" para abordar la problemática a la que se enfrentan las mujeres en el medio rural, al tiempo que ha insistido en su apuesta por ponerse "gafas moradas" en todas las políticas públicas.

Montero ha participado este miércoles en un acto celebrado en el municipio vallisoletano de San Pelayo (Valladolid) con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. Se trata de un municipio con 51 habitantes censados y con una corporación municipal formada por tres mujeres con Virginia Hernández como alcaldesa a la cabeza.

La Plaza de la Constitución del municipio se ha convertido en el escenario para conmemorar este día en el que la ministra ha destacado la importancia de "escuchar" a las mujeres del merdio rural para "tomar conciencia de la deuda" que la sociedad tiene con este entorno.

No obstante, la ministra ha reconocido que la solución para los problemas de acceso a la educación, servicios sociales, sanitarios, transporte o comunicaciones "no es fácil". "Tenemos que asumir que no existe una solución mágica", ha reconocido Montero, quien ha insistido en la importancia de abrir camino y escuchar para "entender por dónde desbrozar el camino".