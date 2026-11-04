Montserrat señala a las encuestas como motivo de la dimisión de Puente y afea a Sánchez por rechazar ayuda en Ceuta

El candidato al Congreso Pablo Pérez (izda), Dolors Montserat y el candidato al Senado, Sanz Vitorio. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria europea del PP Dolors Montserrat ha asegurado que la dimisión de Puente se debe a las encuestas preelectorales, ha acusado a Sánchez de rechazar la ayuda que la Unión Europea ofreció durante la crisis de Ceuta y ha anunciado una auditoría de los fondos europeos recibidos por España durante el gobierno socialista.

Montserrat ha defendido en Segovia que el 29 de noviembre los españoles se juegan "devolver la dignidad" al país con un Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijoo.

La dirigente europea ha participado en uno de los primeros actos de la precampaña del PP, junto al cabeza de lista al Congreso, Pablo Pérez, y al candidato número uno al Senado, Juan José Sanz Vitorio. Junto a ellos se ha reunido con mujeres empresarias en la Federación Empresarial Segoviana.

La eurodiputada se ha referido a la dimisión de Óscar Puente al apuntar como motivo "las encuestas", y ha atribuido la marcha del ministro al "pánico electoral" de Sánchez. En su opinión, al Gobierno "no le importan ni los españoles ni las víctimas".

Montserrat ha enumerado otros episodios de la legislatura, como la situación en Ceuta, donde ha señalado que aún permanecen miles de migrantes irregulares pendientes de retorno, al tiempo que ha recordado el apagón de abril de 2025 y el estado de las carreteras.

A su juicio, el país "atraviesa una crisis sanitaria, de vivienda y de migración como nunca". En este sentido ha cuestionado "dónde está el dinero de los españoles" y ha afirmado que "el Ejecutivo recauda más de 1.400 millones de euros diarios en impuestos, el doble de lo necesario para reparar la vía del tren Madrid-Sevilla".

En materia de vivienda, la dirigente ha avanzado varias propuestas de Feijoo. Ha señalado que el PP "protegerá la propiedad privada y desalojará a los okupas de las viviendas en 48 horas". A los menores de 40 años les reducirá "un 60 por ciento" el IVA y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y les garantizará "un aval para acceder al cien por cien de la hipoteca". Ha añadido que habrá bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos de alquiler y que se construirá un millón de viviendas.

AUDITORÍA

Por otra parte, ha defendido además una "auditoría de todo el dinero gastado" y que el ferrocarril sea gestionado por "los mejores profesionales e ingenieros".

Preguntada por la respuesta de Bruselas tras Adamuz y Ceuta, Montserrat ha rechazado que los españoles estén desprotegidos por Europa y ha asegurado que lo están "por el peor Gobierno de la democracia".

En este sentido, ha recordado que España ha recibido más de 140.000 millones de euros en fondos europeos y que Adif fue la primera empresa receptora, sin que, a su juicio, haya ejecutado esos recursos.

Según ha explicado, esos fondos se están fiscalizando porque el programa Next Generation termina este año 2026.

La dirigente ha recordado que el de Sánchez es el único Gobierno de la Unión Europea que no ha aprobado presupuestos en cuatro años. Ha sostenido que en otros países "un presidente en esa situación dimite" y ha puesto como ejemplo la reciente caída del Gobierno de Bélgica.

Sobre Ceuta, ha asegurado que Europa ofreció desde el primer momento el despliegue de Frontex y de la agencia de Asilo en el terreno, pero que para recibir esa ayuda el jefe del Gobierno debía solicitarla.

Ha contrapuesto esa actitud a la petición de aviones europeos para los incendios, que sí solicitó el gobierno español, por lo que ha afirmado que "Europa siempre ha estado donde tenía que estar y quien no ha estado a la altura ha sido Sánchez".

Por su parte, Sanz Vitorio ha agradecido la presencia de Montserrat y ha afirmado que se trata de una legislatura "que nunca debería haber comenzado", tras una investidura que ha calificado de "ejercicio de corrupción política, ética y económica".

Ha cifrado entre 65.000 y 70.000 millones de euros el coste de los acuerdos con ERC y Junts, "unos 4.700 millones por cada uno de los 14 votos".

Pérez, por último, ha afirmado que a muchas familias segovianas "les cuesta llegar a final de mes y llenar la nevera pese a trabajar cada día", para calificar de "falacia" que la economía vaya "como un cohete".