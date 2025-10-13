Morant reivindica el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática ante el "gran impacto" que tiene en la sociedad

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, durante la inauguración de la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática - Fernando Otero - Europa Press

PONFERRADA (LEÓN), 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha apelado a los episodios de lluvias intensas que se están produciendo en parte de España para volver a reivindicar la importancia del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática por el que aboga el Gobierno y ha recordado además el "gran impacto" que supone esta emergencia para la sociedad del presente.

Morant ha hecho este llamamiento en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar este lunes en el Ágora Comunidad Científica programada en la primera jornada de la convención 'Por un pacto de Estado frente a la Emergencia Climática' que se celebra en Ponferrada (León).

"Tal vez tiene más sentido que nunca que estemos reivindicando ese Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, porque la emergencia climática, la lucha contra el cambio climático, no es algo que pase en otros países, nos está pasando a nosotros; no es algo que vendrá en el futuro, está pasando ya", ha aseverado la ministra que ha recordado casos como la DANA del pasado año o los incendios forestales de este verano.

Diana Morant ha reivindicado el papel de la ciencia y ha llamado asumir la evidencia científica en la toma de decisiones en la lucha contra el cambio climático como país. En este sentido, ha destacado la importancia del Ágora de este lunes para escuchar a la comunidad científica.

"Venimos a escuchar a la comunidad científica qué podemos hacer para la prevención, para la mitigación y para la adecuación de los territorios precisamente a esa emergencia", ha explicado Morant que ha reconocido que también es "importantísimo" escuchar a las ciudades y a los municipios, otro de los asuntos que centrarán las intervenciones en la jornada de hoy.

Morant ha apelado al respecto a la Red de ciudades de la ciencia y la innovación integrada por 112 municipios que, según ha significado, llevan mucho tiempo trabajando a través de la ciencia y la innovación para ser mejores en la adaptación al cambio climático, por lo ha llamado a estudiar las experiencias en estas ciudades para que puedan ser extrapoladas a otros municipios de España.