MorcillaConf reúne en Burgos a cerca de 600 inscritos para analizar el impacto de la inteligencia artificial

BURGOS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de MorcillaConf, congreso tecnológico de referencia del municipio organizado por el colectivo Google Developer Group (GDG) Burgos, reunirá a cerca de 600 participantes, entre profesionales, estudiantes y aficionados al sector, y centrará su programa en el impacto de la inteligencia artificial (IA), su aplicación transversal y su relación con áreas de máxima actualidad como la salud mental.

El evento, definido desde sus orígenes como una iniciativa creada por y para la comunidad, se desarrollará a lo largo de dos jornadas en dos escenarios de la capital burgalesa, tal y como ha explicado la alcaldesa, Cristia Ayala. El viernes, las ponencias arrancarán en el edificio Nexo con la intervención de profesionales destacados del sector como Raúl Marticorena, Saray Rodero, Javier Sánchez y José Ortega.

La jornada del sábado trasladará la actividad a la sede de la Universidad Isabel I, donde se profundizará en el origen de internet, las nuevas metodologías de trabajo y la evolución de los perfiles profesionales, además de ofertarse diversos talleres prácticos.

Durante la presentación del foro, Ayala ha subrayado el valor formativo y de cohesión que aporta esta cita al territorio, en la que se va a hablar de tecnología, innovación y conocimiento vinculado directamente a la ciudad. Asimismo, la regidora ha destacado el orgullo de ver cómo se consolida un evento que pone en valor el talento local y atrae a cientos de personas, además de resaltar el espíritu colaborativo de la organización, que optimiza los recursos públicos y universitarios para dinamizar el ecosistema tecnológico burgalés.

Por su parte, el rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, coorganizador del encuentro, ha reivindicado el papel de Burgos como nodo industrial, universitario y tecnológico. Igualmente, Barahona ha hecho hincapié en la necesidad de apostar por la formación continua para responder a la rápida evolución del sector.

El foro, de carácter completamente gratuito, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos, la Universidad Isabel I, empresas locales y marcas como la IGP Morcilla de Burgos.

Fiel a su tradición, la jornada del sábado culminará con la habitual degustación de morcilla local entre los asistentes, reforzando la vinculación entre la vanguardia tecnológica y la identidad gastronómica de la ciudad.