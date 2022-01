Moreno confía en la victoria de Mañueco y bromea con que "ya que va primero, lo importante es que vaya bien"

SALAMANCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha mostrado su convencimiento de que el candidato de los populares a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, obtenga "un buen resultado" el 13 de febrero y ha bromeado con que "ya que va primero, lo importante es que vaya bien".

"Vamos a dar un aviso a un mal presidente que tenemos en España, que se llama Sánchez, que no ha entendido lo que es este país, que no ha entendido lo que es esta gran nación que es España, que no ha entendido los sueños, los anhelos de los castellanoleoneses", ha apuntado.

Tras ello, ha apuntado que "estas elecciones no son cualquier cosa, tampoco para mi, que voy después", y ha continuado con que "esto es como el que se va a examinar, cuando uno va a una prueba, y está uno nerviosito perdido, que le tiemblan las piernas, y dice: pasa tú delante que a mí me da la risa".

"Ya que va primero, lo importante es que vaya bien, a ver si me voy a encontrar yo con un susto el día 13 de febrero, por compañerismo me tenéis que ayudar a mí. Bromas aparte", ha apostillado antes de continuar sobre lo que considera "una oportunidad de oro" para que Fernández Mañueco siga al frente de la Junta.

Así lo ha señalado en el acto político organizado por el PP en el Hotel Bardo Recoletos Coco de Salamanca, con la intervención también del candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP provincial, Javier Iglesias.

"ADMIRACIÓN"

Moreno, sobre Fernández Mañueco, ha destacado de él que es una persona a la que tiene "admiración" por ser "un hombre trabajador", con "una trayectoria de éxito" y "dialogante" incluso en "situaciones muy difíciles".

"En estos tiempos en los que a algunos les gusta mucho chillar", ha resaltado Moreno, se encuentra Fernández Mañueco que es, según las palabras del político andaluz, un político "sereno" frente al Partido Socialista, cuyos integrantes "gobiernan solo para ellos". "Nosotros gobernamos para todos, para que avance la sociedad", ha apostillado en referencia al PP.

Ahora, la sociedad se encuentra en "tiempos difíciles, complejos" y, ante ello, se necesitan "líderes fuertes, sólidos" y, con Fernández Mañueco, el PP de Castilla y León se presenta con "madurez política", ha continuado.

Frente al modelo de "improvisación permanente" del PSOE, está el "modelo de seguridad, sensatez, solidez" del PP con su candidato a la Junta en Castilla y León, "un presidente con madurez, un presidente con gestión", ha añadido Juan Manuel Moreno durante su mitin en la ciudad de Salamanca.